Lunedì 22 novembre torna come di consueto l'appuntamento con Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle ore 20 e 45. Prima di dilungarci su cosa accadrà in questo nuovo episodio rispolveriamo quanto accaduto precedentemente in un breve riassunto.

Cosa è accaduto nelle precedenti puntate di Un Posto al Sole

Lo scorso episodio ci ha dato un agghiacciante dipinto sulla psiche di Filippo che, sebbene sia riuscito a ritrovare la figlia sana e salva, è ancora sconvolto per lo spavento; paura che gli ha ricordato quanto accaduto a Valerio.

Nel frattempo Nunzio, venuto a conoscenza dell'incidente che ha visto coinvolti Chiara e il padre, è subito corso in ospedale per dare sostegno alla ragazza. Il signor Petrone è invece in condizioni gravissime e potrebbe non sopravvivere. Susanna, intanto, rivela a Niko i suoi sentimenti, il quale non potrebbe essere più felice se non fosse per la pressione a lavoro. Allo stesso tempo, Alberto Palladini ha bisogno di un'opportunità lavorativa per tornare sotto la buona luce agli occhi di Clara. Rossella, invece, pare stia sviluppando un forte interesse verso il dottor Crovi.

Upas: anticipazioni episodio del 20 novembre

Dopo il dramma che ha visto coinvolta la famiglia Sartori, finalmente Filippo sembra un po' alla volta riacquistare un nuovo equilibrio.

La memoria sta definitivamente tornando e anche il rapporto con Serena sembra ora andare a gonfie vele. Si inizia a respirare aria di spensieratezza in casa Sartori, felicità che può durare a lungo.

Nunzio prova a dare conforto a Chiara

Dopo la notizia dell'incidente, Nunzio decide di ristabilirsi a Napoli per supportare con tutti i mezzi possibili Chiara, la ragazza che non ha mai dimenticato e verso cui coltiva ancora profondi sentimenti.

Chiara, dal canto suo, può solo essere preoccupata per la vita del padre: le condizioni di Giancarlo sono infatti molto critiche e sta lottando tra la vita e la morte. Come se non bastasse, la polizia ha ancora forti sospetti sulle dinamiche dell'incidente e incalza la giovane Chiara a raccontare tutta la verità.

Un Posto al Sole: Niko ha dubbi su Alberto

Niko ha ricevuto la proposta di Alberto per lavorare insieme, ma non è sicuro di concedergli tale opportunità. L'idea di assumerlo come proprio collaboratore non gli va a genio e non riesce del tutto a fidarsi. Ciò a buon ragione: l'obbiettivo primario del Palladini, infatti, è quello di recuperare l'immagine professionale per brillare di nuovo agli occhi della sua amata Clara; per tale ragione si sente obbligato a ottenere un lavoro il prima possibile.

Cosa deciderà alla fine Niko? E cosa accadrà, invece, al padre di Chiara? A questo e a molto altro risponderà la prossima puntata di Un Posto al Sole.