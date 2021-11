Cosa spinge Tina Cipollari ad attaccare quotidianamente Gemma Galgani negli studi di U&D? Stando alle indiscrezioni che ha riportato la rivista Nuovo, l'opinionista del dating-show sarebbe un po' invidiosa dell'aspetto giovanile della torinese, principalmente del fisico che sfoggia a oltre 70 anni. I giornalisti, dunque, sostengono che la bionda vamp si scaglia contro la dama del Trono Over soprattutto perché non riuscirebbe a raggiungere la forma che desidera, a differenza della rivale che appare sempre più giovane.

Voci sulla rivalità tra le protagoniste di U&D

Tina contro Gemma è uno degli argomenti dei quali la redazione di U&D non riesce a fare a meno da anni: le due non fanno che litigare e punzecchiarsi davanti alle telecamere, a volte arrivando addirittura a "gesti estremi" come lanci di torte in faccia oppure secchiate d'acqua addosso. I battibecchi, però, sembrano partire principalmente dall'opinionista, che non nasconde l'astio che prova nei confronti della regina incontrastata del Trono Over e dell'intera trasmissione di Canale 5. Gli esperti di Gossip hanno cercato di indagare su questa rivalità raccogliendo lo sfogo di una persona che sostiene di conoscere le ragioni dell'antipatia di Cipollari nei confronti di Galgani.

Tensione alle stelle nel Trono Over di U&D

Le riviste, dunque, continuano a dedicare spazio alle due protagoniste assolute di U&D, ovvero alla dama e all'opinionista che da anni regalano ascolti record al programma anche con i loro accesi scontri. "Tina non smette di tormentare Gemma", titola così il settimanale di gossip che questa settimana ha provato ad indagare sulla rivalità che neppure Maria De Filippi riesce a placare.

I bene informati fanno sapere che una persona che viene identificata come una "talpa" (una specie di "spia" che sarebbe a conoscenza di informazioni su un argomento molto caro ai telespettatori di Canale 5) avrebbe rivelato loro: "Dietro all'odio della vamp, c'è un mare d'invidia".

Le voci che sarebbero arrivate all'orecchio di chi scrive, dunque, sostengono che Cipollari sarebbe mossa da una profonda gelosia nei confronti della 71enne che attacca quotidianamente davanti alle telecamere.

"Mentre Gemma sta cercando con successo di fermare il tempo, ringiovanendo sempre di più, Tina non riesce a starle al passo", si legge ancora sui siti d'informazione che stanno riportando l'indiscrezione il 4 novembre.

Ancora delusioni d'amore per Gemma a U&D

Le voci che stanno circolando ultimamente sul web, dunque, giustificano gli attacchi di Tina con un malcontento di quest'ultima verso la sua condizione fisica, come se non si piacesse abbastanza e per questo prenderebbe di mira la sempre più giovane e bella Gemma. Tina Cipollari si era prefissata anche l'obiettivo di perdere 20 chili un paio d'anni fa ma, dopo un iniziale successo dovuto al supporto di una nutrizionista, ultimamente sarebbe nuovamente alle prese con la bilancia e con una forma fisica non proprio perfetta.

Di contro, c'è Galgani che in questi anni è ricorsa varie volte alla chirurgia estetica per migliorarsi e per apparire più attraente agli occhi degli uomini del cast che vorrebbe conquistare (l'ultimo è stato Costabile, un cavaliere col quale la dama si è anche scambiata baci appassionati davanti alle telecamere, facendo "inorridire" Tina). Negli ultimi tempi, infatti, la protagonista di U&D si è rifatta i denti, il lifting al viso, la mastoplastica al seno e le punturine alle labbra, il tutto alla veneranda età di quasi 72 anni.