L'attore Patrizio Rispo, noto ai fan di Un posto al sole, per il personaggio di Raffaele Giordano, ha inaugurato ieri sera, giovedì 18 novembre, la sua pizzeria. Il locale denominato "Tucci's Pizzeria di Conversazione" si trova a Napoli, in Via Nisco, nel quartiere Chiaia, vicino a Via dei Mille, in quella che viene denominata la zona dei baretti. Per l'occasione, l'attore partenopeo ha invitato tre suoi colleghi che i fan di Upas, ma non solo, conoscono molto bene, Maurizio Aiello, Claudia Ruffo e Serena Rossi.

Patrizio Rispo inaugura il suo nuovo locale

L'attore partenopeo, che interpreta il portiere di Palazzo Palladini, ieri ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune stories in cui annunciava al pubblico l'apertura della sua pizzeria. In alcune immagini, che ha mostrato ai suoi fan, si è potuto notare che il locale è dotato di tavoli sia all'esterno che all'interno oltre che di un'accogliente postazione per il bar. La location appare elegante ma molto sobria, e Rispo è sembrato molto entusiasta di questa nuova avventura. Molti fan hanno mostrato interesse per questa iniziativa e si sono ripromessi da fare visita al loro beniamino nella pizzeria Tucci's. Interessante inoltre la dicitura "Pizzeria di conversazione" segno che l'artista abbia voluto creare un ambiente dove si può mangiare, ma anche conversare amabilmente.

Gli ospiti vip presenti all'inaugurazione

Per l'occasione, Patrizio Rispo ha voluto accanto a sé tre suoi grandi amici che i fan di Un posto al sole conoscono benissimo. Nella pizzeria erano infatti presenti Maurizio Aiello che dà il volto attualmente all'avvocato Alberto Palladini, Claudia Ruffo che interpreta Angela Poggi e per finire Serena Rossi.

Quest'ultima attualmente non lavora ad Un posto al sole, ma in passato ha interpretato uno dei personaggi più amati dai fan della soap opera partenopea, Carmen Catalano. Aiello nelle sue stories ha voluto fare un grande augurio al suo storico amico per questa nuova avventura, queste le sue parole: " Voglio fare un grande in bocca al lupo al mio amico che si è lanciato nel mondo della ristorazione".

Un posto al sole, il ruolo di Raffaele Giordano

Attualmente Raffaele Giordano non è protagonista di nessuna storyline particolare, ma risulta una presenza fissa a Palazzo Palladini. Il portiere rappresenta una sorta di vero e proprio punto di unione tra tutti i personaggi. Sebbene non sia al centro di nessuna vicenda risultano una costante i suoi battibecchi con Renato Poggi (Marzio Honorato). Ad avere più spazio in questo periodo è sicuramente sua moglie Ornella (Marina Giulia Cavalli) che non sembra fidarsi del nuovo dottore, Riccardo Crovi (Mauro Racanati).