Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera tedesca Tempesta d'Amore con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda in Italia su Rete 4 dal giorno 6 al 12 dicembre del 2021. L'albergatore Christoph (interpretato dall'attore Dieter Bach) chiederà al dottor Kamml di far credere alla dark lady Ariane di avere un tumore al cervello. Nel frattempo, Selina deciderà di credere a Cornelius, ma quando lui le dirà in che modo vorrà dire la sua innocenza, Selina entrerà in conflitto con se stessa. Lo scopo reale di Cornelius è di tendere una trappola a Erik nel business degli alberghi terminali in cui però finirebbe per essere travolto anche il padre di Tim.

Tempesta d'Amore anticipazioni fino al 12 dicembre 2021: Selina in conflitto

Nelle prossime puntate della soap opera tedesca Tempesta d'Amore, Selina si troverà in forte conflitto tra la sua lealtà a Cornelius e il suo amore nei confronti dell'albergatore Christoph. Nel frattempo, Maja non riuscirà a credere che il suo ragazzo Florian voglia allontanarsi da lei, ma il giovane resterà bloccato e non saprà scegliere tra lei e suo fratello Erik. Inoltre, Florian per salvare suo fratello da un nuovo possibile attacco da parte di Cornelius gli lancerà un ultimatum: il giovane dovrà lasciare l'albergo a cinque stelle entro 48 ore.

Tempesta d'Amore, episodi al 12/12: Selina avviserà Christoph

Nei prossimi episodi di Tempesta d'Amore, la dark lady Ariane deciderà di affrontare definitivamente il suo destino mettendosi d'accordo con il Dr.

Kamml per effettuare la biopsia del possibile tumore. Subito dopo biopsia, la donna sarà completamente disperata e una volta ricevuti i risultati la sua disperazione sarà totale: il tumore che la donna ha è maligno. Infine, Selina avviserà Christoph che Erik tenterà di tradirlo d'accordo con Robert e Werner per quanto riguarda il settore degli alberghi termali.

Ariane non dirà nulla a nessuno

Gli spoiler di Tempesta d'Amore, rivelano che Ariane lotterà con gli esami del tumore dire a Erik il risultato del referto che la sta distruggendo. Nel frattempo, Rosalie si accorgerà subito che Ariane sta nascondendo qualche cosa e tenterà di approfittarne di questa situazione per cercare di ottenere la cartella clinica con i presunti errori del dottore.

Intanto, Florian deciderà di avvicinarsi sempre di più verso Maja e ritirerà definitivamente il suo ultimatum nei confronti di Cornelius. Infine, mentre Maja sarà felice di poter ritornare insieme a Florian, scoprirà proprio dal giovane che è stato lui ad avvisare Erik del piano dei Saalfeld. Per scoprire le prossime anticipazioni di Tempesta d'Amore, bisognerà attendere le puntate che stanno andando in onda in Germania.