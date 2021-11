Prosegue l'appuntamento con Un Professore, la fiction di Rai 1 in onda in prima serata ogni giovedì con Alessandro Gassman. Secondo le anticipazioni della terza puntata in onda il 25 novembre, al centro dell'attenzione ci sarà il rapporto tra Dante (Alessandro Gassman) e Anita (Claudia Pandolfi) che diventerà sempre più profondo e tra i due scatterà un bacio. Il professore, inoltre, scoprirà che suo figlio è innamorato di Manuel.

Manuel sarà vittima di un pestaggio per ordine di Sbarra: anticipazioni Un Professore

Le anticipazioni di Un Professore per la terza puntata in onda giovedì 25 novembre raccontano che nel primo episodio intitolato "Aristotele", Dante terrà una lezione sulla felicità e come sempre aiuterà i ragazzi ad esternare le proprie emozioni, stimolandoli con un compito: ognuno degli alunni, infatti, dovrà descrivere su un biglietto il proprio significato di felicità.

Occhi puntati anche su Manuel che sarà picchiato su ordine di Sbarra per il ritardo nella consegna della macchina: sarà Simone a soccorrere il ragazzo portandolo a casa. Nel frattempo, fuori dalla scuola, Anita continuerà a ricevere attenzioni da parte di Ettore, il suo ex fidanzato.

Dante sospetterà che Manuel non è sincero: anticipazioni terza puntata

Le anticipazioni della terza puntata di Un Professore in onda il 25 novembre rivelano che nel secondo episodio intitolato "Giordano Bruno", tra Dante e Anita ci sarà un importante avvicinamento. La donna, infatti sarà molto grata al professore per il suo modo di aiutare Manuel e in un momento di complicità tra i due scatterà un bacio. Dante si lascerà andare, ma continuerà comunque a sentire che qualcosa lo blocca e non gli permette di vivere pienamente tutte le sue emozioni come invece vorrebbe.

Il segreto di Simone verrà scoperto da suo padre

Nel corso del terzo appuntamento con la fiction Il Professore, Dante porterà la sua classe a Campo dei Fiori, per spronare Simone e Manuel ad essere sinceri. L'insegnante terrà una lezione su Giordano Bruno per evidenziare l'importanza della verità per cui il filosofo sacrificò la sua vita, sperando che i ragazzi possano essere colpiti dalle sue parole e cambiare atteggiamento.

Per indagare ancora più a fondo sui suoi dubbi, il professore frugherà nel computer di Simone, ma non troverà niente di compromettente; in compenso, scoprirà che suo figlio è innamorato di Manuel.

La serie televisiva Un Professore sta riscuotendo un ottimo successo di pubblico, tanto da risultare la più vista della scorsa settimana, battendo Imma Tataranni. I telespettatori che si sono appassionati alla fiction con Alessandro Gassman sono stati quasi 5 milioni e mezzo e lo share ha sfiorato il 24,46%.