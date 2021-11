Le anticipazioni spagnole riguardanti il finale della soap opera Una vita, rivelano che ci saranno degli addii che non passeranno inosservati e che lasceranno senza parole i telespettatori.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Felicia che, dopo aver coronato il suo sogno d'amore con Marcos, perderà la vita. Spazio anche alla scomparsa di Bellita: la cantante di Acacias, infatti, verrà proclamata morta e anche questo decesso sarà avvolta nel mistero assoluto.

Le anticipazioni sul finale di Una Vita: la morte di Felicia scuote il quartiere

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che nell'atteso finale di sempre della soap opera, ci saranno una serie di risvolti che lasceranno senza parole i telespettatori.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Felicia: dopo aver dato il via libera a sua figlia Camino per poter vivere serenamente la relazione con Maite, la donna deciderà di riprendere in mano anche le redini della propria esistenza.

Così, Felicia coronerà il suo sogno d'amore con Marcos, l'uomo che l'ha corteggiata e che le ha confessato tutto il suo amore.

Dopo una serie di tentennamenti iniziali, Felicia accetterà di sposare Marcos, ma il loro matrimonio non durerà a lungo, dato che la donna poco dopo il 'sì' verrà proclamata morta.

Marcos fa disporre l'autopsia sul corpo di Felicia

Di rientro da un viaggio che faranno insieme, Marcos annuncerà il decesso della sua amata Felicia: la donna è passata a miglior vita e tutti, nel quartiere, resteranno a dir poco sconvolti e amareggiati da questa rivelazione.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita, infatti, rivelano che la morte di Felicia sarà avvolta nel mistero assoluto: in un primo momento, infatti, lo stesso Marcos non saprà il vero motivo legato al decesso della sua amata.

Da qui, la decisione dell'uomo di far disporre l'autopsia sul corpo di Felicia, così da poter arrivare alla verità dei fatti e scoprire la vera causa del suo decesso.

Potrebbe essere stata avvelenata da qualcuno? Ciò sarà chiarito nel corso delle prossime puntate della soap opera iberica.

I sospetti sulla morte di Bellita: anticipazioni Una Vita trame finale

Inoltre, le anticipazioni del gran finale di sempre della soap Una Vita, rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende di Bellita.

Anche in questo caso, la cantante sarà dichiarata morta e, proprio come Felicia, il suo decesso sarà avvolto nel mistero, al punto da diventare un giallo.

Il motivo? Dopo aver annunciato la morte di sua moglie, José farà organizzare il funerale in "fretta e furia", quasi come se volesse sbarazzarsi al più presto di questa vicenda. Possibile che l'uomo, in questo caso, abbia qualcosa a che fare col decesso della cantante? La verità verrà a galla nel corso delle puntate finali di Una Vita.