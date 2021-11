Nella soap opera Il Paradiso delle Signore continuano a esserci intrighi e colpi di scena inaspettati. Nelle puntate che verranno trasmesse su Rai 1 da lunedì 15 a venerdì 19 novembre 2021, Flora Gentile Ravasi farà i conti con una scottante verità sul suo defunto padre Achille, poiché Ludovica Brancia di Montalto le dirà che l'uomo era solito a fare delle truffe.

Il Paradiso delle signore, episodi fino al 19/11: Giuseppe annuncia la sua partenza

Negli episodi in onda dal 15 al 19 novembre 2021, la giovane Tina - non sapendo che sua madre Agnese ha appreso che suo padre Giuseppe ha un figlio illegittimo in Germania - crederà che ci sia tensione tra i suoi genitori a causa sua.

Intanto Armando avrà una discussione accesa con il signor Amato. La situazione peggiorerà quando la sarta Agnese perderà la pazienza, al punto da arrivare a cacciare di casa il marito Giuseppe, che non sarà per niente intenzionato ad adeguarsi alla sua volontà. La signora Amato si sfogherà ancora una volta con Armando. In seguito Giuseppe, dopo aver cambiato idea circa l’operazione a cui dovrà sottoporsi Tina, non riuscirà a fare pace con la moglie Agnese che addirittura gli darà un ultimatum, svelare il segreto che custodisce ai loro figli se non vorrà andarsene via.

Il signor Amato comunicherà ai propri familiari la sua decisione di voler tornare all’estero, senza specificare la ragione della sua partenza.

Intanto Vittorio prometterà ad Agnese che si prenderà cura di Tina, invece Giuseppe dopo aver dato le sue dimissioni dal Paradiso darà l’impressione di volersi vendicare del rivale in amore Ferraris.

Agnese dirà a Don Saverio di non essere disposta a perdonare il padre dei suoi figli, essendo stata delusa profondamente. Giuseppe prima di lasciare Milano, vorrà avere un confronto con Agnese e Armando.

Marco corteggia Gemma, Gloria fa arrabbiare Ezio

Nel contempo Marco, il nipote di Adelaide sarà deciso ad alloggiare a villa Guarnieri ancora per qualche giorno, per sfogare la rabbia che nutre nei confronti del fratello maggiore.

Gemma (Gaia Bavaro) invece nonostante i diversi tentativi di Irene per boicottarla, diventerà a tutti gli effetti una venere del grande magazzino di Milano.

A questo punto la figlia di Valentina farà la conoscenza di Marco, con cui avrà sin da subito una forte complicità. Gemma non rimarrà ferma a guardare, dopo aver provato invidia nel vedere Ezio e la figlia Stefania molto legati. Il nipote di Adelaide dimostrerà che Gemma non è indifferente ai suoi occhi, dopo averla incontrata di nuovo.

Stefania litigherà con la sua sorellastra quando saprà che non le ha fatto sapere di essere invitata a cena al circolo su richiesta di suo padre Ezio: quest’ultimo e Veronica non ci penseranno due volte a punire Gemma, che cercherà di chiarire con il compagno della madre.

In seguito Ezio non reagirà bene, nell’istante in cui Gloria gli consiglierà di non far trasferire subito loro figlia a casa Colombo.

Nel frattempo la contessa di Sant’Erasmo scoprirà come mai Marco ha iniziato a corteggiare Gemma.

Flora apprende che il suo defunto padre Achille faceva delle truffe, Anna accetta di uscire con Salvatore

Successivamente Flora tramite Ludovica apprenderà che il suo defunto padre Achille era un truffatore. Intanto Umberto assicurerà alla nuova stilista del paradiso di non essere coinvolto con la vicenda che riguarda il suo genitore. La giovane Ravasi riceverà l’affetto da parte delle "veneri", quando apprenderanno che sarà protagonista di un servizio sul nuovo numero della rivista de Il Paradiso Market: a sorpresa Stefania vorrà essere presente quando Flora sarà intervistata. Le doti giornalistiche della giovane Colombo, non passeranno inosservate al direttore Vittorio.

Intanto Anna, dopo essere stata pressata più volte da Roberto, accetterà di uscire con Salvatore.