Arrivano nuove anticipazioni di Una vita, la soap opera ambientata ad Acacias 38 che terminerà la messa in onda su Canale 5 nell'estate del 2022. Prima di quella data, ci sono ancora tantissimi eventi che terranno i telespettatori con il fiato sospeso. Tra questi, la grave malattia che colpirà inaspettatamente Lolita, proprio nel momento in cui verrà a sapere che Antonito l'ha tradita. Una situazione non semplice per la povera Casado, distrutta su ogni fronte. Tuttavia, un colpo di scena cambierà di nuovo le carte in tavola.

Una vita, trame nuove puntate: Antonito tradisce Lolita

Nei prossimi episodi, Lolita verrà in possesso di alcune foto che ritraggono il marito in teneri atteggiamenti con un'altra donna.

Casado non riuscirà a credere ai suoi occhi, mai avrebbe dubitato della fedeltà di Antonito. Ramon proverà a rassicurarla dicendole che, in fondo, sono solo scatti innocenti. La situazione precipiterà poco dopo.

Come svelano le anticipazioni di Una vita, Lolita seguirà Antonito, certa che gli nasconda qualcosa. E sarà così che lo coglierà il flagrante con Natalia, colei che avrà come unico obiettivo quello di distruggere il matrimonio di Lolita e Antonito.

Lolita ha una malattia incurabile

I guai per la povera Casado non finiranno qui.

In seguito a continui malesseri, si sottoporrà a esami approfonditi e la diagnosi non darà speranze: una malattia incurabile la strapperà alla vita nel giro di poco tempo.

Antonito non si arrenderà e arriverà a contattare Santiago Ramón y Cajal. Il medico è conosciuto per aver trovato una cura in fase sperimentale che potrebbe dare un'ultima speranza a chi, come Lolita, è affetto da una patologia degenerativa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lolita, non avendo nulla da perdere, accetterà di sottoporsi al trattamento. Una volta in ospedale, però, le sue condizioni peggioreranno improvvisamente.

Antonito si prepara alla morte di Lolita, spoiler Una vita

Come svelano le anticipazioni di Una vita, il giovane Palacios si arrenderà davanti all'evidenza: non c'è alcun miglioramento per Lolita.

Ramón y Cajal lo inviterà a non perdere la speranza e somministrerà una nuova dose alla sua paziente.

Le anticipazioni spagnole di Una vita raccontano che Antonito e Ramon si prepareranno a dare l'estremo saluto alla sventurata, con il cuore lacerato dal dolore.

Attenzione, però: un colpo di scena cambierà tutto. Lolita si risveglierà lentamente nel suo letto d'ospedale e, seppur debole, inizierà a riprendere conoscenza.

Il medico appurerà che i parametri vitali di Lolita si sono stabilizzati e si dirà certo che, nel giro di qualche settimana, la sua coraggiosa paziente potrà tornare a casa insieme ad Antonito e all'adorato Moncho.