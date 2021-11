Dopo i romantici fidanzamenti tra Matteo e Noemi e tra Angela e Antonio, negli studi di U&D si fa fatica a parlare di lieto fine. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda nel mese di novembre, informano i telespettatori del fatto che sia Gemma che Ida torneranno single dopo un periodo felice. Galgani sarà lasciata più volte da Costabile per incompatibilità caratteriale, mentre Platano chiuderà con Diego dopo aver realizzato che non potranno mai andare d'accordo nella quotidianità.

Aggiornamenti sugli amori del Trono Over di U&D

Quella che è andata in onda martedì 9 novembre, è solo la prima delle puntate di U&D in cui Costabile chiuderà con Gemma.

Dopo essersi frequentati per poco più di un mese, i due hanno iniziato a bisticciare su svariati argomenti, soprattutto sull'insistenza di Galgani nell'avere lunghe conversazioni telefoniche o costanti scambi di messaggini.

Stanco delle pressioni che la dama gli ha fatto nell'ultimo periodo, il cavaliere del Trono Over ha deciso di interrompere la conoscenza: questa scelta ha scatenato la gioiosa reazione di Tina, ma anche quella del pubblico in studio, tutti a sfavore della torinese.

Le anticipazioni delle registrazioni che ci sono state in queste settimane, inoltre, fanno sapere che la 71enne chiederà ed otterrà altri confronti con il suo ex, alcuni per recriminare delle mancate attenzioni e altri per chiedere una seconda possibilità.

Ad oggi, però, Costabile si è sempre rifiutato di tornare sui propri passi, e questo sta facendo soffrire Gemma, sempre più presa e pronta a tutto pur di riallacciare il rapporto.

L'addio di Ida a U&D dopo anni da protagonista

Le puntate di U&D che i telespettatori stanno guardando in questi primi giorni di novembre, sono anche dedicate al colpo di fulmine che c'è stato tra Ida e Diego.

I due hanno aggiornato il pubblico sulle uscite che hanno fatto, sulla sintonia che è nata tra loro e sui baci che si sono scambiati a Roma dopo un romantico appuntamento.

Le anticipazioni delle registrazioni che Maria De Filippi ha condotto nelle ultime settimane, però, frenano l'entusiasmo di quei fan che già sognavano un lieto fine.

Platano e Tavani, infatti, sono stati protagonisti di una bellissima scelta in studio (con tanto di cascata di petali rossi), un momento che avrebbe dovuto precedere il loro addio al programma da coppia.

Un battibecco che la dama ha avuto con Tina, però, ha raffreddato il romano, che ha preferito rimandare l'uscita dal cast con la donna della quale sostiene di essere innamorato.

Il percorso a U&D e l'improvviso abbandono

La puntata di U&D che è stata registrata lo scorso weekend (l'unica di questa settimana c'è stata venerdì 5 novembre), ha regalato un altro colpo di scena agli affezionati telespettatori. Dopo aver messo fine alla bella conoscenza con Diego, Ida ha annunciato il suo addio al programma del quale è stata assoluta protagonista per tanti anni.

La dama ha fatto sapere di volersi prendere del tempo per sé, conscia del fatto che davanti alle telecamere non riesce a trovare la persona giusta: le delusioni che ha vissuto prima con Riccardo Guarnieri e poi con Marcello Messina, hanno spinto la parrucchiera a fare questo spiazzante gesto.

Maria De Filippi ha assecondato la richiesta di Platano, anzi ha invitato Tavani a fare altrettanto se pensa di essere innamorato di una persona che d'ora in poi non parteciperà più alle registrazioni.

Stando agli spoiler che sono circolati sulle ultime riprese del dating-show, Ida ha lasciato definitivamente il cast del Trono Over e Diego ha promesso che farà di tutto pur di vivere questa storia lontano dai riflettori.