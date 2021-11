Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica Una vita, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 15 a venerdì 19 novembre, Genoveva e Laura tenteranno di mettere del veleno nello champagne di Velasco, ma lui si accorgerà di tutto e chiederà a Salmeron di bere dal suo bicchiere. Inoltre Maite andrà all'improvviso da Camino e le dirà che nulla potrà più separarle, mentre Miguel capirà di essere stato truffato dal finto dottore Puerta.

Susana scopre che Armando deve svolgere una missione diplomatica segreta

Nelle puntate di Una Vita che saranno mandate in onda dal 15 al 19 novembre, Genoveva opterà per portare Felipe in un centro termale, lontano da occhi indiscreti. Intanto Bellita nonostante tutte le cure effettuate dal dottor Puerta, non mostrerà alcun miglioramento, ma anzi perderà la voce e non potrà più cantare. Inoltre Antonito sarà nominato deputato del Parlamento iberico, ma secondo Ramon questo prestigioso incarico ha fatto venire meno l'umiltà che lo contraddistingueva. Susana invece apprenderà che Armando dovrà lasciare Acacias per andare a svolgere una missione diplomatica segreta.

Velasco crede che Felipe è in fin di vita

Secondo le anticipazioni televisive fino al 19 novembre, Laura confiderà a Genoveva di avere paura per la sua incolumità e per quella di Lorenza, ma lei le dirà di stare tranquilla. Intanto Casilda, Alodia e le altre domestiche doneranno del denaro a Jacinto e, grazie a questo generoso gesto, l'uomo potrà acquistare un biglietto per Marcelina.

La donna infatti in questo modo potrà andare a trovare lo zio malato. Inoltre Velasco si fiderà di Genoveva e sarà sempre più convinto che Felipe è in fin di vita.

Nel frattempo Salmeron tranquillizzerà Laura e le dirà che è stata lei a nascondere in luogo sicuro Lorenza. Alodia invece racconterà a Josè Miguel di aver visto Puerta con un personaggio losco e l'uomo comprenderà che il tonico dato dal medico non è una medicina.

In tutto questo Marcelina ringrazierà tutti per il bel gesto fattole e si appresterà a dare un ultimo saluto allo zio Fulgencio, mentre sarà il giorno del compleanno di Camino e quest'ultima insieme ad Anabel decideranno di fare incontrare Felicia e Marcos.

Maite dice a Camino che nessuno può più separarle

In base agli spoiler della prossima settimana, Marcos farà una proposta a Felicia. Maite si recherà a fare visita in maniera del tutto inattesa a Camino. Intanto Velasco andrà da Genoveva per fare una cenetta intima con lei. Quest'ultima in accordo con Laura metterà del veleno nello champagne, ma non si farà abbindolare e ordinerà a Salmeron di bere dal suo bicchiere.

Nel frattempo Maite dirà a Camino che nessuno le potrà mai più separare.

Roberto e Sabina invece parleranno di un piano per buttare giù la parete della cantina del ristorante. Infine Josè non riuscirà a trovare il finto dottore, mentre Alodia apprenderà che anche Jacinto è stato raggirato da Puerta e darà una pista a Dominguez da cui partire per prenderlo.