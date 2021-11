Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda durante il mese di dicembre su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati sul percorso di Isabella Ricci, che sarà vicina all'addio al programma con un nuovo cavaliere che ha saputo conquistarla. Spazio anche alle vicende di Gemma Galgani, che continuerà ad essere assente fisicamente in studio, in quanto malata.

Anticipazioni Uomini e donne dicembre 2021: Isabella Ricci vicina all'addio

Nel dettaglio, gli appuntamenti con Uomini e donne proseguono a ritmo serrato e le anticipazioni delle ultime registrazioni che andranno in onda durante il mese di dicembre su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende di Isabella Ricci.

La dama, "nemica giurata" di Gemma Galgani, conoscerà un nuovo cavaliere che sarà in grado di accendere il suo interesse.

Tra i due, infatti, ci saranno una serie di esterne che non passeranno inosservate e che porteranno i due protagonisti del trono over ad evidenziare la loro alchimia.

La dama Isabella potrebbe lasciare al più presto U&D

A tal proposito, malgrado qualche dubbio, Isabella ha ammesso di poter anche dire addio a Uomini e donne con questo nuovo cavaliere che ha saputo conquistarla.

Insomma la dama non si è fatta problemi ad annunciare la sua possibile uscita di scena dalla trasmissione, dimostrando di essere presente lì solo per cercare l'amore e non per la visibilità.

In attesa di scoprire come si evolverà il percorso di Isabella e se la dama uscirà andrà via per davvero da Uomini e donne, i dubbi sul suo conto non mancano e tra quelli che si sono scagliati contro la dama nel corso delle ultime puntate vi è anche Gianni Sperti, che ha duramente sbottato contro la dama.

L'addio tra Ida e Diego: spoiler Uomini e donne dicembre 2021

Occhi puntati anche sul percorso tra Diego e Ida. I due sono stati al centro di una tormentata scelta avvenuta nello studio di Uomini e donne, la quale è stata a dir poco ricca di colpi di scena e di eventi del tutto inaspettati.

Le anticipazioni delle puntate di dicembre 2021, rivelano che Diego e Ida chiuderanno definitivamente la loro relazione.

Il cavaliere volterà pagina dopo aver provato a riconquistare di nuovo la dama che, tuttavia, sarà disposta ad andare avanti e quindi a mettere una pietra sopra alla frequentazione con Diego.

Gemma ancora assente in studio a Uomini e donne

Per quanto riguarda, invece, la presenza di Gemma Galgani nelle prossime puntate di Uomini e donne del mese di dicembre, la dama torinese continuerà a non essere fisicamente in studio.

Gemma ha contratto il Covid e anche nelle ultime registrazioni del programma non ha potuto prendere parte alla trasmissione di Maria De Filippi, ma si è limitata a collegarsi solo da casa raccontando le novità legate al suo tormentato percorso sentimentale.

Insomma un mese di dicembre che si preannuncia scoppiettante e ricco di colpi di scena per il dating show di Canale 5, che continua ad essere leader indiscusso degli ascolti della sua fascia oraria, con una media di circa tre milioni di fedelissimi al giorno e picchi del 25% di share in daytime.