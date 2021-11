Gemma Galgani continua a tenere banco, non solo come protagonista di Uomini e donne in tv ma anche sui social. In queste ultime ore, infatti, la dama torinese è stata al centro di una gaffe che non è passata inosservata. Coinvolto in questa gaffe anche un altro volto noto al pubblico della trasmissione di Canale 5: trattasi di Claudio Sona, il primo storico tronista gay che ha inaugurato questo nuovo filone nel dating show Mediaset.

La gaffe di Gemma Galgani con l'ex tronista gay Claudio di Uomini e donne

Questa mattina, Claudio Sona ha postato sui social un post decisamente chiaro per fare gli auguri di buon compleanno al suo fidanzato Nick (conosciuto fuori dallo studio di Uomini e donne, dato che la sua esperienza sentimentale nel programma della De Filippi non fu fortunatissima).

Gemma Galgani, dopo aver visto il post social di Claudio Sona, ha risposto ma ha compiuto una gaffe.

La dama torinese, infatti, ha fatto gli auguri a Claudio credendo che fosse proprio il compleanno dell'ex tronista gay di Uomini e donne.

Insomma Gemma non si è resa conto del fatto che oggi fosse il compleanno del fidanzato di Claudio e non quello dell'ex tronista che lei ebbe modo di conoscere in trasmissione.

'Sveglia Gemma', sbottano i fan social

"Auguri Claudio, buon compleanno", ha commentato Gemma con tanto di cuore rosso, convinta al 100% che fosse il compleanno dell'ex tronista.

Immediata la reazione dei fan social, molti dei quali hanno "puntato il dito" contro la dama torinese di Uomini e donne.

"Sveglia Gemma, non è il compleanno di Claudio", hanno scritto degli utenti social sottolineando la gaffe della dama torinese.

Al di là della gaffe, Gemma continua ad essere uno dei volti di spicco di Uomini e donne. La dama torinese, perennemente alla ricerca del suo principe azzurro, è ancora una delle protagoniste indiscusse della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, dove tiene banco con le sue tormentate vicende sentimentali.

Gemma assente alle ultime registrazioni di Uomini e donne: ecco perché

Nelle ultime registrazioni del programma di Maria De Filippi, però, Gemma non ha preso parte alle riprese in studio.

Il motivo? La dama torinese ha scoperto di aver contratto il Covid-19 e di conseguenza non ha potuto presenziare alla trasmissione di Canale 5.

Per fortuna, però, Gemma sta bene, come testimonia il fatto che sia attiva sui social (commentando, con tanto di gaffe, il post di Claudio Sona) e anche il fatto che si sia collegata da casa per partecipare alle registrazioni.

Pur non essendo presente fisicamente in studio, Gemma ha scelto comunque di esserci e lo ha fatto partecipando in collegamento alla trasmissione di Maria De Filippi.