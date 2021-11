Gianmaria Antinolfi al centro di una accesa bufera web dopo una frase infelice pronunciata su Lulù nella casa del Grande Fratello Vip 6. Le polemiche per i protagonisti di questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini non mancano mai e, in queste ultime ore, non sono piaciute le esternazioni del giovane imprenditore napoletano, ex fidanzato di Soleil Sorge, che ha usato termini forti parlando con la giovane principessina di questa edizione, che sembra aver perso la testa per Manuel Bortuzzo.

Nella casa del GF Vip, Gianmaria spiazza Lulù con una brutta frase

Nel dettaglio, Gianmaria e Lulù si trovavano nella "zona beauty" della casa del GF Vip e stavano parlando del problematico rapporto che c'è tra la ragazza e Manuel.

I due, infatti, dopo un timido riavvicinamento si sono ritrovati di nuovo a dover prendere le distanze, complici degli atteggiamenti un po' troppo ossessivi da parte di Lulù, che è apparsa fin troppo apprensiva nei confronti di Manuel.

Sta di fatto che, la reazione di Manuel non è stata delle migliori e dopo aver chiesto aiuto anche alla produzione stessa del reality show, Signorini ha dovuto intervenire chiedendo a Lulù di rispettare Manuel e quelli che sono i suoi spazi all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Lulù sorpresa dalla frase di Gianmaria che parla di 'malattie mentali'

Sta di fatto che, da quel momento in poi, il rapporto tra Lulù e Manuel si è completamente raffreddato anche se la ragazza non ha mai perso la speranza di poterlo riconquistare di nuovo e farsi "perdonare".

Parlando con Gianmaria Antinolfi di questa situazione che si è creata nella casa del Grande Fratello Vip 6, le parole del giovane imprenditore hanno spiazzato il mondo social ma anche la stessa Lulù.

"Se c'hai queste malattie tue mentali, aspetti un attimo", ha sentenziato Gianmaria di fronte a Lulù che è apparsa a dir poco meravigliata e quasi senza parole da quanto le era stato detto con freddezza da Antinolfi in quel momento.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Visto che sottolineate pure il battito cardiaco di Soleil, chiunque da oggi dica una cavolata la riporto.



Gianmaria a Lulú "se tu hai queste tue malattie mentali aspetti un attimo"#gfvip pic.twitter.com/c0yR8G6wlY — Catia (@catiuz92) November 21, 2021

Sul web scoppia la bufera contro Gianmaria Antinolfi al GF Vip

Anche il popolo social non ha per niente gradito le affermazioni di Gianmaria, al punto che in tanti sostengono che queste parole andrebbero affrontate come si deve e che Antinolfi meriterebbe l'eliminazione dalla casa del GF Vip.

"Lulù è rimasta malissimo, poverina", ha scritto un fan del reality show dopo aver visto il filmato in cui Gianmaria spiazzava la sua compagna di avventura.

"Non lo tollero più. Bisogna eliminarlo", ha sentenziato ancora un altro utente social che segue questo GF Vip, condannando così le frasi di Antinolfi rivolte nei confronti della giovane principessina.