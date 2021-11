Gemma in lacrime dopo l'addio di Costabile a Uomini e donne ha rilasciato una lunga intervista al magazine della trasmissione, nella quale si è tolta diversi sassolini dalle scarpe. La dama torinese ha raccontato un Costabile molto diverso da come si è visto in tv, con un comportamento molto sfuggente rispetto a quello così premuroso mostrato davanti alle telecamere. Gemma, inoltre, ha svelato un retroscena che non era emerso nelle puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5. Non è mancato il paragone con Giorgio che, ad oggi, è stato l'uomo con il quale ha condiviso una grande passione.

Gemma e il retroscena su Costabile dopo l'addio a Uomini e Donne

Ormai è notizia nota che Gemma e Costabile si siano lasciati. Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha provato in tutti i modi a far funzionare la loro relazione, invitando entrambi a trovare un punto d'incontro.

Tuttavia, non c'è stato nulla da fare. Costabile ha chiuso la frequentazione con Gemma, che aveva pensato di poter trovare un nuovo amore dopo le tante delusioni nel programma.

In un'intervista al magazine, Gemma ha raccontato di aver maturato la consapevolezza del cambiamento repentino di Costabile.

Se in trasmissione e in esterna il cavaliere si mostrava premuroso e attento, così non era nella loro sfera privata lontano dalle telecamere.

A tal proposito, Gemma ha svelato che Costabile spesso non rispondeva a messaggi e chiamate, oltre ad avere sempre la fretta di 'scappare' da lei.

Uomini e Donne, Costabile delude Gemma

Gemma ha continuato la sua intervista dicendo di essere rimasta molto delusa dal dietrofront di Costabile: ''È stato lui a scappare, in trasmissione ho sentito il gelo davanti alle sue parole''.

E così, anche questa volta, la dama torinese deve accettare l'idea di aver perso l'opportunità di iniziare una storia d'amore, che sembrava promettere davvero bene.

La dama di Uomini e Donne ha poi parlato di Giorgio: ''Con lui mi sentivo unica, anche se non aveva intenzione di fare progetti''. La storia con Manetti è stata caratterizzata dalla passione travolgente - in tutti i sensi - ricorda Gemma.

Continuando con il racconto della fine della relazione con Costabile, Gemma ha aggiunto: ''Di lui mi mancherà il sorriso'', senza tuttavia dimenticare anche i momenti di tensione e di sofferenza che hanno caratterizzato l'ultimo periodo della loro frequentazione.

Insomma, per l'ennesima volta Gemma non ha nascosto la sua delusione. Nonostante ciò, si è mostrata ancora ottimista, con la speranza che - prima o poi - anche per lei arrivi quell'amore tanto desiderato che possa darle ciò che cerca e che la faccia sentire al centro delle attenzioni del suo uomo.