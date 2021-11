Nervi tesi per Manuel Bortuzzo all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. In queste ultime ore, il giovane nuotatore è apparso a dir poco infastidito dall'atteggiamento di Lulù: nonostante le avesse chiesto di "lasciarlo in pace", la ragazza non si è rassegnata ed ha continuato a seguirlo in giro per la casa, con la speranza di potergli parlare. La reazione di Manuel, però, non è stata delle migliori e il ragazzo ha sbottato e trattato male la principessina.

Lulù continua ad inseguire Manuel nella casa del GF Vip e lui sbotta

Nel dettaglio, dopo l'ennesimo confronto che hanno avuto in casa Manuel e Lulù, il nuotatore ha ribadito ancora una volta di voler stare un po' per conto suo ed ha chiesto alla ragazza di lasciarlo in pace per un po' di tempo.

Peccato, però, che Lulù non abbia ascoltato le parole del nuotatore e poco dopo lo ha raggiunto in lavanderia, dove Manuel era in compagnia di Aldo Montano.

La reazione del nuotatore non è stata affatto delle migliori nel momento in cui ha visto arrivare di nuovo Lulù e, questa volta, ha trattato male la ragazza.

Manuel Bortuzzo 'esplode' e tratta male Lulù: 'Sei ancora qua'

"Ti ho chiesto una cosa: mi devi lasciare in pace un attimo e stai ancora qua", ha sbottato Manuel mentre la ragazza continuava a dire di voler parlare con lui, dato che avevano lasciato in sospeso il loro discorso.

Questa volta la reazione di Bortuzzo non è stata delle migliori: il ragazzo è andato via dalla lavanderia senza più rivolgere la parola a Lulù che lo ha rincorso per la casa sperando in un confronto.

Manuel si è diretto così in confessionale, dove molto probabilmente si è lasciato andare all'ennesimo duro sfogo nei confronti della principessina.

Una situazione che, a distanza di quasi due mesi, sembra essere diventata insostenibile per Manuel: in diverse occasioni, infatti, il nuotatore ha ammesso di non farcela più e di aver bisogno die suoi spazi all'interno della casa del Grande Fratello Vip, dato che si sentirebbe oppresso da Lulù.

Il pugno duro di Manuel contro Lulù al GF Vip

La scorsa settimana, anche la mamma di Manuel era stata molto dura nei confronti di Lulù e con una lettera scritta per suo figlio, gli ha ricordato che una persona che ti vuole bene e che ti rispetta, non invade i tuoi spazi.

Come si evolverà il rapporto tra i due ragazzi nel corso delle prossime ore? Dopo questa durissima presa di posizione, Manuel deciderà di mettere definitivamente un punto al suo rapporto con Lulù e di tenerla a distanza per evitare fraintendimenti e nuove situazioni del genere?

Lo scopriremo nel corso delle prossime ore, seguendo gli sviluppi di quella che poteva essere una delle love story di questa sesta edizione.