Venerdì 12 novembre, su Canale 5, verrà trasmessa la 18^ puntata del GFVip. Nella puntata odierna di Mattino5, Federica Panicucci ha lanciato uno spoiler sul Reality Show. A quanto pare, Delia Duran tornerà nella casa più spiata d'Italia per avere un nuovo confronto con il marito Alex Belli.

Le anticipazioni

Dopo la 17^ puntata, nella casa del GFVip c'è stato un raffreddamento tra Soleil Sorge e Alex Belli. Nel dettaglio, l'influencer italo-americana ha deciso di prendere le distanze dall'attore a causa della scenata di gelosia di Delia Duran. Soleil ha riferito nella precedente puntata di non volere più stare zitta agli attacchi della modella sudamericana.

In chiusura di puntata di Mattino5, Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno lanciato un anticipazione relativa al prime time di venerdì 12 novembre. Scedendo nel dettaglio, la conduttrice toscana ha mandato in onda una breve clip in cui Alex Belli si lamenta per l'atteggiamento avuto dalla moglie nei confronti di Soleil. A quel punto, Panicucci ha lanciato lo spoiler sul reality show: "Questa sera Delia Duran tornerà nella casa per un nuovo confronto-scontro con suo marito Alex Belli".

#GFVIP, Alex Belli contro la moglie! Pronti per una bombetta 💣?! Questa sera Delia Duran tornerà nella casa!#Mattino5 pic.twitter.com/GSz6qg6dFb — Mattino5 (@mattino5) November 12, 2021

Lo sfogo di Alex

Nel breve video, l'attore si è domandato perché la moglie abbia continuato ad attaccare Sorge.

Inoltre, Alex ha ribadito di non avere mai mancato di rispetto a nessuno. Parlando con Davide Silvestri, lo stesso Belli aveva espresso il desiderio di avere un nuovo confronto con la moglie in modo da chiarire la sua posizione. Il diretto interessato ha ammesso di non tollerare l'atteggiamento avuto dalla corsorte: "Lei sa che quella roba lì a me non piace".

Infine, Belli è arrivato anche a pensare che sua moglie sia stata strumentalizzata da qualcuno all'esterno della casa del GFVip.

La stoccata di Delia Duran

Delia Duran ha deciso di mettere la parola fine alla vicinanza tra Soleil e Alex. Nel dettaglio, la donna ha cominciato a nutrire una certa gelosia quando ha visto il marito baciare in modo appassionato la coinquilina.

Sebbene l'attore abbia parlato di "baci cinematografici", la modella ha invitato il marito a tornare quello che era prima di entrare al reality show. Delia si è detto delusa e ferita per l'atteggiamento mostrato dal marito. Irritata anche per il comportamento di Soleil, Duran l'ha definita una gatta morta. Ma non solo, la moglie di Belli ha sostenuto che il marito ha sbagliato ma lei ha deciso di dargli una seconda possibilità. Sorge, invece, non si sarebbe dovuta spingere oltre nei confronti di un uomo felicemente sposato.

Nella puntata di venerdì 12 novembre, tra Delia Duran e Alex Belli ci sarà la resa dei conti.