I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e nel corso della puntata trasmessa questo lunedì 8 novembre, Biagio è stato al centro dell'attenzione nel momento in cui ha avuto un duro sfogo con la redazione del programma di Maria De Filippi. Il motivo? Il cavaliere ha fatto un conto dei soldi spesi in queste settimane per le varie uscite con le dame che ha avuto modo di conoscere ed ha ammesso di essersi sentito sfruttato e illuso.

Lo sfogo di Biagio con la redazione di Uomini e donne: ecco quanto ha speso per le sue ex

Nel dettaglio, Biagio si è lasciato andare ad un duro sfogo con la redazione del programma dei sentimenti di Canale 5, svelando le cifre dei soldi spesi per portare a cena le varie dame con cui si è frequentato nel corso dell'ultimo periodo.

"Con Rosi sono uscito sei/sette volte. L'ho portata a mangiare io miglior pesce e vino. E in tutto mi è costato 210/230 euro", ha ammesso Biagio nel corso del suo amaro sfogo fatto con la redazione del programma Mediaset, confermando di fatto di sentirsi illuso e preso in giro dalle dame.

"L'altra sera l'ho portata in un altro ristorante di terra ed ho pagato 140 euro. Poi c'è stata la cena delle pizze dove ho pagato 55 euro a testa. Complessivamente ho pagato più di 500 euro, anche 600", ha sentenziato Biagio parlando delle uscite fatte con Rosi nel corso di questo periodo.

I soldi spesi da Biagio per le dame: il cavaliere in lacrime

Ma non è finita qui, perché il cavaliere ha parlato anche dei soldi spesi per le uscite con un'altra dama che ha frequentato nel corso di queste settimane a Uomini e donne.

Trattasi di Daniele e, anche in questo caso, ha portato il conto dei soldi spesi per le varie uscite.

"Con Daniela ho speso in totale 500/600 euro. Tutte queste donne sono sempre io a pagare e mi ritrovo con tasche vuote e sfruttato. Io soffro tantissimo. Voglio l'amore vero", ha sbottato Biagio in lacrime.

Insomma uno sfogo amaro quello del cavaliere di Uomini e donne trono over che, in studio, ha attirato non poche polemiche.

Le ex dame di Biagio sbottano a Uomini e donne

Le sue parole e la sua decisione di fare il conto dei soldi spesi per le varie dame durante le uscite fatte nel corso di queste settimane, non sono passate inosservate ed hanno attirato non poche critiche in studio.

Le sue ex dame, infatti, hanno puntato il dito contro Biagio, accusandolo di essere stato poco elegante e cortese a tirare fuori un argomento del genere e alcune di loro sostengono che tali cifre riportate dal cavaliere non sarebbero neppure vere, accusandolo quindi di aver ingigantito la situazione.

Tra quelle che si sono schierate contro Biagio, anche Isabella Ricci, dato che il cavaliere ha ammesso di essersi sentito sfruttato anche da lei.