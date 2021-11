Nella puntata di Uomini e Donne del 18 novembre è successo un episodio curioso. Infatti, durante la messa in onda del dating show di Maria De Filippi, Andrea Nicole è caduta e la scena è stata trasmessa su Canale 5. La tronista ha picchiato le ginocchia per terra e la padrona di casa si è preoccupata subito per le sue condizioni, al punto da chiederle se le fosse successo qualcosa di grave. Inoltre la presentatrice ha chiesto alla tronista se le servisse del ghiaccio da mettere sul piede. Nel frattempo gli utenti sui social hanno condiviso il video con la rovinosa caduta della protagonista della trasmissione Mediaset.

Uomini e Donne: Andrea Nicole cade durante la puntata

La puntata di Uomini e Donne di giovedì 18 novembre è stata ricca di novità e colpi di scena. Infatti, a sorpresa, Ida ha scelto di lasciare la trasmissione insieme a Diego. Purtroppo, però, una discussione fra lei e l'opinionista Tina Cipollari ha fatto cambiare idea a Diego, che è stato titubante sul volere lasciare la trasmissione con la parrucchiera. Anche in questa occasione, come avviene per il trono classico, per i due protagonisti del parterre over della trasmissione Mediaset sono scesi i petali rossi. Purtroppo, però, il pavimento pieno di petali ha accolto la rovinosa caduta di Andrea Nicole, che è scivolata cadendo da uno scalino, finendo per sbattere le ginocchia sul pavimento.

Uomini e Donne: la caduta di Andrea Nicole

Andrea Nicole, durante una pausa, è andata a parlare con Alessandro. Dopo aver dedicato qualche minuto al suo corteggiatore, la single era diretta verso il trono, ma le è successo un imprevisto. Infatti è caduta a terra picchiando rovinosamente le ginocchia sul pavimento. La padrona di casa ha notato cos'è accaduto alla protagonista di Uomini e donne e ha voluto subito accertarsi se fosse successo qualcosa di grave, chiedendo ad Andrea Nicole: “Quanto ti sei fatta male?”.

andrea nicole: il mio spirito guida #uominiedonne pic.twitter.com/xeU3bJ0WPe — ɢ ᴄᴏᴍᴇ ɢɪᴏsᴛʀᴀ (@sonosolo_gi) November 18, 2021

Uomini e Donne: nessuna conseguenza dopo la caduta per Andrea Nicole

La tronista di Uomini e Donne ha risposto alla presentatrice: “Mi sono rotta il piede forse”. Nel frattempo Roberta non si è accorta di quanto fosse accaduto alla single e ha affermato: “Sei caduta?”.

Maria De Filippi, inoltre, ha chiesto alla tronista se fosse necessario mettere del ghiaccio per lenire il dolore, ma Andrea Nicole ha detto di no. Sicuramente la puntata di Uomini e Donne, andata in onda giovedì 18 novembre è stata particolare, sia per la scelta improvvisa di Ida e Diego, che per la caduta della tronista.