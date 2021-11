Nella puntata odierna di Uomini e donne è stato affrontato il tema relativo alla travagliata frequentazione tra Ida Platano e Diego Tavani. Tra scelte improvvise, ripensamenti e colpi di scena continui, i due decidono di rimanere in studio e non uscire insieme dalla trasmissione.

Diego deluso da Ida dopo la scorsa puntata

La puntata precedente si era conclusa con la delusione di Diego per le parole pronunciate da Ida a precisa domanda dell'uomo: "Che cosa provi per me?". La 39enne aveva risposto di non aver sentito il colpo di fulmine, a differenza dell'uomo, e di volerci andare con più calma.

Al termine della puntata i due si confrontano al di fuori dello studio: Diego è rammaricato del fatto che quando si parla della loro storia lui prova un entusiasmo che nella donna non riscontra altrettanto forte, mentre Ida confessa di avere paura che le belle emozioni provate fino ad ora possano finire e spegnersi come un fuoco di paglia.

Ida sceglie a sorpresa Diego ma è scontro con Tina

Tornati in studio, la dama spiega che l'apparente freddezza di alcune sue parole è dettata da esperienze passate che l'hanno segnata e di conseguenza resa più prudente nelle relazioni d'amore. Nonostante le premesse non facessero presagire un buon esito della vicenda, ad un certo punto Ida sorprende tutti scegliendo Diego e dichiarando di voler uscire dalla trasmissione al suo fianco.

Un autentico colpo di scena, che sorprende lo stesso Diego, che in un primo momento risponde comunque di sì e bacia la dama sulle note di 'E tu...' di Claudio Baglioni.

Al termine del ballo, Ida coglie l'occasione per ribattere alle pesanti parole spese il giorno prima da Tina Cipollari nei suoi confronti. L'opinionista ribadisce quanto già sostenuto, ed aggiunge di aver trovato incoerente il comportamento di Ida rispetto a quello tenuto nelle sue precedenti frequentazioni, e ciò l'aveva portata a convincersi che alla donna Diego non piacesse abbastanza.

Le due donne rimangono sulle loro posizioni e discutono animatamente in studio, tirando in ballo anche Gemma Galgani, grande amica della Platano, ed Armando Incarnato, entrambi a difesa di Ida.

Nuovo colpo di scena: Diego ci ripensa

Nel bel mezzo della discussione, Diego spiazza tutti dichiarando di volersi riaccomodare nel parterre maschile in quanto non ha apprezzato che Ida abbia scelto un momento del genere per discutere con Tina.

Ida ed il resto dello studio sono increduli, non comprendendo il motivo della brusca reazione del cavaliere. Tutti attaccano l'uomo, mettendo in dubbio l'amore da lui professato ad Ida nei giorni scorsi. Diego cerca di ritrattare in parte la sua posizione, ma è ormai nel mirino di Armando, Gianni e Tina che lo criticano aspramente.

A questo punto è Ida a non essere più convinta di uscire dallo studio con il 43enne, ferita dalla facilità con cui l'uomo ha cambiato idea su di lei. Diego ammette di essersi intimorito dalla decisione immediata della donna e di aver reagito d'istinto, per paura di affrettare le cose. Al termine della discussione, Ida conferma di non volere più abbandonare lo studio con l'uomo, il quale comprende la decisione della dama ma rivendica la sincerità dei suoi comportamenti.