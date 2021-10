Nelle ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Ida Platano ha iniziato una frequentazione con Diego Tavani e, per quanto trasmesso in televisione, la conoscenza fra i due protagonisti del parterre sembrava andare a gonfie vele. Purtroppo, però, le anticipazioni sulle ultime registrazioni rivelano che Ida lascerà lo studio durante le riprese a causa degli attacchi subiti per la fine della storia con il cavaliere. Nel frattempo, Isabella Ricci, dopo avere fatto qualche uscita non fortunata con alcuni single, verrà criticata per il desiderio di conoscere Giorgio Manetti, ex di Gemma Galgani.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, Matteo Ranieri sarà il nuovo tronista.

Uomini e Donne: Ida viene attaccata e lascia lo studio

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne verranno raccontate le vicende sentimentali di Ida Platano e la dama non passerà momenti facili in studio. Infatti, in base a quanto trapelato sul web, la conoscenza fra la parrucchiera e il cavaliere romano non andrà in porto e, in studio, Ida subirà attacchi. In particolar modo, a causa delle critiche ricevute, Platano lascerà le riprese della trasmissione. Inoltre, anche a novembre sarà Tina a spendere le parole più dure nei confronti dell'ex protagonista di Temptation Island a causa della fine della frequentazione con Diego.

Uomini e Donne: Isabella attaccata in studio perché vuole conoscere Giorgio

Anche per Isabella non ci saranno momenti facili in studio. Infatti, nelle puntate di Uomini e donne che verranno trasmesse prossimamente sul piccolo schermo, l'imprenditrice romana subirà critiche, per via di alcune dichiarazioni rilasciate al magazine della trasmissione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In particolar modo, Ricci aveva espresso, recentemente, il desiderio di conoscere Giorgio Manetti e di potere uscire a cena con lui. Nel corso delle ultime registrazioni del dating show verranno commentate le affermazioni di Isabella e la dama verrà attaccata.

Uomini e Donne, prossime puntate: Matteo Ranieri è il nuovo tronista

Per quanto riguarda il trono classico, invece, ci saranno importanti novità. Infatti, dopo la fine dei brevi percorsi di Joele Milan e Matteo Fioravanti, durante la registrazione di Uomini e Donne del 29 ottobre è stato presentato il nuovo tronista: Matteo Ranieri. La scelta del nuovo single che si siederà sulla poltrona rossa è stata una sorpresa anche per il diretto interessato. Infatti, la redazione ha chiamato l'ex corteggiatore in studio come ospite e, durante le riprese, hanno proposto al single ligure di diventare tronista. Dopo un attimo di incertezza, accolto dall'applauso del pubblico, Matteo ha accettato e sarà quindi il protagonista del trono classico. Non resta che attendere il mese di novembre, per scoprire cosa accadrà ai protagonisti di Uomini e Donne.