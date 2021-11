Tra i protagonisti indiscussi di Uomini e donne, continua ad esserci Gianni Sperti, lo storico opinionista della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. Presente ormai da oltre un ventennio, Gianni ha fatto un bilancio della sua esperienza ed ha parlato anche del suo rapporto con Tina Cipollari, svelando dei retroscena inediti. L'opinionista, infatti, ha intervistato da Telepiù, ha svelato che in passato lui e Tina si scontravano e litigavano molto spesso, ma ad oggi le cose sono cambiate.

Gianni Sperti e il bilancio della sua esperienza a Uomini e donne

Nel dettaglio, Gianni Sperti ha tracciato un bilancio di questa sua lunghissima esperienza come opinionista nel programma di Maria De Filippi, seguito tutti i giorni da una media di oltre tre milioni di spettatori.

Tuttavia, quando le è stato chiesto se potesse piacergli cercare l'amore sul trono del programma Mediaset, Gianni ha ammesso di no.

"Non ci ho mai pensato, ma non credo di essere adatto", ha ammesso Gianni aggiungendo di essere adatto a consigliare ma non è affatto bravo a corteggiare ed è molto esigente con le persone che lo corteggiano.

Il retroscena di Gianni sul rapporto con Tina Cipollari a Uomini e donne

Insomma Gianni si tiene stretta la sua poltrona di opinionista a Uomini e donne e per il momento non pensa di mettersi in gioco, in prima persona, come protagonista della trasmissione di Maria De Filippi.

Nel corso della nuova intervista, Gianni ha avuto modo anche di svelare dei retroscena legati al suo rapporto con Tina Cipollari.

L'opinionista, infatti, ha svelato che in passato non erano sempre d'accordo e in più occasioni si sono trovati ai ferri corti.

"In passato litigavamo di più, il rancore poteva rimanere per un po' di tempo. Adesso siamo maturati", ha ammesso Gianni confermando di fatto che le cose sono cambiate e anche il suo rapporto con Tina si è evoluto.

Ecco cosa pensa Gianni Sperti di Gemma Galgani, la storica dama di U&D over

"Oggi appena si alza in piedi, con quei capelli che si muovono, già inizio a ridere perché è un fumetto", ha ammesso Gianni.

Il celebre opinionista della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi è tornato a parlare anche di Gemma Galgani, e l'ha paragonata a Vic, il personaggio di Sophie Marceau nel film "Il tempo delle male", ossia una eterna adolescente.

Insomma Gianni sembra avere le idee molto chiare sulle persone che popolano l'ambito studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che continua ad imporsi nella sfida auditel del pomeriggio.

Anche quest'anno, gli ascolti sono più che positivi per il dating show che viaggia su una media costante tra il 22 e il 24% di share e picchi di oltre tre milioni.