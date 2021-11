La 23^ puntata del GFVip, in onda lunedì 29 novembre, ha riservato molti colpi di scena. Tuttavia, anche il post-puntata non è stato da meno: Alex Belli in sauna si è dichiarato a Soleil Sorge: l'attore ha affermato di essere molto preso dalla coinquilina per la sua dolcezza e per le sue sfaccettature.

Le parole dell'attore

Da quando hanno preso parte al Reality Show di Canale 5, Alex Belli e Soleil Sorge hanno dimostrato di avere un ottimo feeling. Giorno dopo giorno, i due coinquilini si sono avvicinati sempre di più. Anche per questo motivo, la compagna dell'attore, Delia, gli ha chiesto più volte di andarci piano con l'influencer italo-americana.

Nonostante Alex abbia cercato di sminuire le attenzioni rivolte alla coinquilina, al termine della 23^ puntata si è ritrovato a parlare con Soleil in sauna.

Mentre lei si poneva alcune domande sul legame instaurato con il 38enne, Alex ha deciso di vuotare il sacco: "Ti assicuro che se io mi sono innamorato di te è perché ho visto questa tua dolcezza". Anzizché fare un passo indietro, Belli ha proseguito il suo monologo: "Io amo questa tua sfaccettatura, come amo tutte quelle che hai"

La ragazza è apparsa sorpresa, vista questa forse inattesa dichiarazione.

Delia si 'vendica' del marito

Durante la diretta del GFVip, Alex Belli era stato messo al corrente dal conduttore di uno scoop riguardante la compagna.

Scendendo nel dettaglio, Signorini ha mostrato delle foto in cui Delia Duran è abbracciata a un uomo a torso nudo. Come spiegato dal conduttore del reality show, l'articolo di giornale verrà titolato "La vendetta di Delia".

Dopo avere visto le immagini della consorte, Belli ha precisato che l'uomo in foto è un suo caro amico ed è fidanzato.

Dallo studio, però, Samy Youssef ha fatto notare che Simone non è più impegnato con Chiara. Tuttavia, Alex è sembrato non credere al presunto "tradimento" della moglie. Nel sentire le parole del concorrente, Signorini ha chiesto al 38enne se fossero una coppia aperta. L'ex attore di Centovetrine, però, ha prontamente smentito.

Incalzata dal presentatore, anche Soleil Sorge si è espressa su questa notizia di Gossip. A tal proposito la giovane ha rivelato che si tratterebbe di una ripicca e che il tutto può prendere una piega ridicola. Sulla base di quanto visto, la 27enne ha ammesso di non sapersi dare una spiegazione, ma ha ribadito di essere stanca di essere messa in mezzo a un triangolo amoroso. Infine, Sorge non ha nascosto di pensare che Alex sia frenato con lei a causa della presenza delle telecamere.