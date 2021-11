Grande emozione in studio a Uomini e donne, per la tronista Andrea Nicole che sta portando avanti il suo percorso nella trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. Durante l'esterna con Alessandro, c'è stata una sorpresa a dir poco inaspettata per la prima tronista transessuale della storia del programma Mediaset, dato che ha avuto modo di vedere un videomessaggio della sua mamma e poi l'ha ritrovata proprio in studio.

La mamma di Andrea Nicole in studio a Uomini e donne

Nel dettaglio, per la nuova esterna il corteggiatore Alessandro ha scelto di fare una sorpresa speciale ad Andrea Nicole.

Le ha chiesto di raggiungerlo all'interno dello studio vuoto di Uomini e donne, dove l'ha fatta accomodare e le ha fatto "gustare" una sorpresa che ha preparato per lei.

Un videomessaggio speciale che è arrivato da parte della mamma della tronista, la quale ha speso parole d'amore nei confronti di sua figlia, pur senza nascondere che in un primo momento per lei, non è stato facile accettare la transizione di Andrea Nicole.

"Il dolore era magari vedere che le facevano qualcosa, che non era in grado di difendersi", ha dichiarato la mamma della tronista aggiungendo poi che dopo aver capito le reali intenzioni della loro amata figlia, sia lei che suo marito sono sempre stati al suo fianco in tutto e per tutto.

Andrea Nicole in lacrime per le parole della sua mamma a Uomini e donne

"Sei la persona più coraggiosa che io abbia mai conosciuto", ha ammesso la mamma in questo videomessaggio speciale che ha realizzato per sua figlia, aggiungendo che per lei non è mai cambiato nulla e che l'amore che prova nei confronti di Andrea Nicole è sempre lo stesso.

Insomma un momento molto toccante per la dolce tronista di Uomini e donne che non ha saputo trattenere le lacrime e la commozione in studio, dopo questo videomessaggio della sua mamma.

Andrea Nicole, però, non sapeva ancora che le sorprese non erano ancora finite, dato che di lì a poco, sua mamma è entrata proprio negli studi della trasmissione di Maria De Filippi.

La sorpresa di Alessandro per Andrea Nicole ad un passo dalla scelta finale

A sorpresa, e in accordo col corteggiatore Alessandro, la madre della tronista ha scelto di presentarsi in studio durante questa esterna speciale.

La mamma della tronista le ha fatto un grande in bocca al lupo per questa esperienza che, ormai, si sta avviando verso il gran finale, con la speranza che possa trovare un uomo sincero e leale.

Successivamente la donna ha lasciato lo studio di Uomini e donne e Andrea Nicole non ha potuto nascondere la sua grande felicità nei confronti di Alessandro, per la bellissima sorpresa che era stato in grado di organizzarle.