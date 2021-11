I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e, i retroscena delle nuove puntate che presto andranno in onda anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità. Occhi puntati in primis sulle vicende di Diego Tavani e Ida Platano: dopo il loro addio, i due si ritroveranno ancora una volta al centro dell'attenzione e questa volta sarà Tina Cipollari a perdere le staffe nei confronti del cavaliere, al punto che scatterà la censura e diverse scene saranno tagliate dalla registrazione effettuata.

Retroscena Uomini e donne: Diego e Ida addio poi scatta la censura

Nel dettaglio, stando ai retroscena sulle nuove puntate di Uomini e donne in onda tra fine novembre e dicembre 2021, Diego e Ida si ritroveranno ancora a centro studio per un nuovo accesissimo confronto.

In seguito alla loro decisione di dirsi addio e di intraprendere due strade differenti, i due avranno un nuovo dibattito, durante il quale Tavani si lamenterà del fatto che la dama sia "sparita" e che non risponderebbe più alle sue chiamate.

Ci sarà un momento in cui Diego arriverà a tirare in mezzo anche il figlio di Ida, scatenando la reazione contrariata della dama, la quale vuole che suo figlio resi fuori da tutte queste vicende che nascono nello studio della trasmissione di Canale 5.

Tina si scaglia contro Diego Tavani: pioggia di insulti a U&D

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Diego Tavani si ritroverà a fare i conti con le critiche da parte di Armando Incarnato che non perderà occasione per puntare il dito contro il cavaliere e per mettere in discussione la sua veridicità.

A queste critiche si aggiungeranno anche quelle di Tina Cipollari.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'opinionista di Uomini e donne non sarà per niente tenera nei confronti dell'ormai ex fidanzato di Ida Platano.

Stando ai retroscena che emergono dalle ultime registrazioni del programma che andranno in onda prossimamente su Canale 5, Tina arriverà a perdere il controllo della situazione, scagliandosi duramente nei confronti di Diego.

L'opinionista di Uomini e donne lo accuserà di essere addirittura un "farabutto" e si lascerà andare ad altri termini decisamente pesanti e poco carini nei confronti di Diego, tali da scatenare un'accesa lite in studio.

Diego chiede a Maria De Filippi di tagliare le scene: retroscena Uomini e donne

Insomma una situazione poco carina per Diego che si ritroverà sommerso di critiche e insulti e chiederà a Maria De Filippi di censurare quelle scene.

Il cavaliere, infatti, farà appello alla padrona di casa del programma di Canale 5, affinché intervenga per tagliare le scene degli insulti che gli sono stati rivolti da Tina.

Diego, infatti, farà presente il fatto che suo figlio lo segue da casa e non sarebbe contento di vedere ciò che dicono a suo padre nello studio di Uomini e donne.