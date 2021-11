Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip del 19 novembre c'è stato un forte scontro tra Adriana Volpe e Alex Belli. Adriana ha giudicato il rapporto con la moglie Delia una telenovela scritta male e interpretata male. Alex si difende: non sta girando una soap opera e non permette a qualsiasi persona di introdursi nel suo matrimonio e mettere in dubbio la veridicità del rapporto con la moglie.

Grande Fratello: Adriana convinta che il matrimonio tra Alex e Delia sia una farsa

Adriana non è convinta delle parole dell'attore e trova una curiosa coincidenza il fatto che si sia sposato a soli 3 mesi prima della sua entrata nella casa del Grande Fratello.

Per Volpe, Alex sta solo facendo ciò che gli riesce meglio: recitare; ed è convinta di poterlo smascherare. Sempre Adriana ha ammesso di sperare che Alex continui a rimanere nella casa più spiata di Italia per poterlo “sbugiardare” davanti alle telecamere.

Alex si difende: è normale per attore interpretare dei personaggi, che a volte escono bene, altre male e si definisce vero al 100%. Nessuno, dice l'attore, ha il diritto di mettere in dubbio la sua persona, il suo lavoro e soprattutto il proprio matrimonio. Il suo rapporto con Delia è sacrosanto e suggerisce a Volpe di “riprendersi”; trova assurdo che solo perché non ci sono carte firmate al comune venga infangato il suo amore per Delia. L'attore è arrabbiato che certe menzogne vengano messe alla berlina davanti agli occhi di 4 milioni di italiani: la sua vita privata deve rimanere tale.

La parola ad Alex

Alex Belli ha finalmente avuto l'opportunità, nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, di rispondere alle accuse: è vero, non c'è un contratto firmato al comune, ma la cerimonia matrimoniale ha avuto luogo alla Tenuta de l’Annunziata a Uggiate Trevano; una liturgia intima, perché lui e Delia avevano la necessità di “sigillare il proprio amore” agli occhi di Dio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Adriana, però, controbatte: secondo le sue informazioni, sia Alex che Delia non hanno ancora divorziato dai rispettivi coniugi e trova assurdo che due persone che si giurano amore eterno sono ancora legate ufficialmente alle precedente relazioni: per Adriana il matrimonio non esiste, né per lo Stato né dal punto di vista religioso.

E incalza: la donna vede Alex "vero e sincero" solo con Soleil, mentre con la moglie sembra una persona diversa.

Alex è irremovibile: non accetta e non permette ad Adriana di entrare nel dell'intimità del suo rapporto con Delia; nessuno può portarlo via da lei, sebbene ammette di avere una pura e sincera amicizia con Soleil. L'attore prega Adriana di non mettere in dubbio il suo amore per la moglie.

L'intervento di Signorini

Signorini cerca di risolvere la situazione prendendo in parte le difese di Belli: rivolgendosi ad Adriana dice che non si può puntare il dito sulla veridicità dell'amore che lo lega a Delia; a prescindere se sia un legame riconosciuto dallo stato, da Dio o un semplice tacito accordo tra due persone che nutrono profondi sentimenti l'una verso l'altra. Dopodiché, il conduttore invita Alex a ritornare nella casa del Grande Fratello.