Armando Incarnato e Marcello Messina saranno i protagonisti anche della puntata di Uomini e donne in onda il 25 novembre. Finalmente si scoprirà che le accuse mosse da Incarnato al cavaliere torinese saranno infondate e proprio Armando si vedrà costretto a chiedere scusa a Marcello. Quest'ultimo aveva annunciato poco prima di voler lasciare il programma, ma tutto cambierà.

Marcello Messina vuole abbandonare Uomini e donne

Da tempo a Uomini e donne, Marcello Messina viene accusato da Armando di essere falso e di aver ingannato tutti. Nel dettaglio, il cavaliere partenopeo sostiene che Marcello non sia a Uomini e donne per cercare l'amore, visto che è ancora legato alla sua ex fidanzata.

Non solo, da diverse settimane, sostiene di avere le prove che Marcello abbia passato le vacanze estive proprio insieme a questa fantomatica donna. Marcello ha sempre rispedito al mittente le accuse ma i continui attacchi lo hanno stancato, tanto da annunciare nell'ultima puntata, di voler abbandonare il programma.

Figuraccia di Armando: le accuse contro Marcello sono false

Una decisione che ha stupito i presenti in studio, ma non è detto che il cavaliere alla fine abbandoni realmente Uomini e donne. Marcello infatti, ha chiesto a Maria De Filippi, di vedere queste prove in possesso di Armando. Quest'ultimo è quindi uscito dallo studio per andare a prendere il telefono. Nella puntata in onda il 25 novembre, verrà quindi svelato il retroscena sulle vacanze di Marcello.

Sarà stato in Puglia con la sua ex? Pare proprio di no e Armando farà una vera e propria figuraccia di fronte a tutti. La foto ritrae infatti Marcello non in Puglia con la ex fidanzata ma in Liguria con un gruppo di amici. Niente di ciò che ha detto Armando in queste ultime settimane corrisponderà al vero.

A U&D Armando costretto a chiedere scusa a Marcello

Marcello Messina è stato sincero e non ha mentito. Armando ha dato credito a delle segnalazioni provenienti da una persona che vuole infangare da tempo Uomini e donne, come sostenuto da Maria De Filippi. Stando a ciò che è avvenuto nella registrazione del 6 novembre scorso, si viene a sapere che la conduttrice darà una bella strigliata ad Armando il quale si vedrà costretto a chiedere scusa a Marcello Messina.

Da settimane il cavaliere ha sopportato tante illazioni sul suo conto e finalmente nella nuova puntata la verità verrà a galla, per buona pace di Armando. Ora resta da capire, se Incarnato continuerà la sua crociata contro il cavaliere con nuove accuse o si metterà l'animo in pace e si concentrerà sul suo percorso senza mettere bocca sugli altri cavalieri.