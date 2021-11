Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni relative agli episodi che saranno trasmessi dal 22 al 26 novembre preannunciano diverse novità.

Nello specifico ci sarà un'importante svolta nella storyline che coinvolge Filippo. L'uomo, dopo aver recuperato un ricordo del suo passato, si era in parte rassegnato all'idea di non ricordare mai del tutto gli ultimi 10 anni di vita. Tuttavia, un evento drammatico, quale la fuga della sua primogenita, rappresenterà uno stimolo per la sua condizione.

Difatti, anche grazie all'altalena di emozioni derivata da questo brutto spavento, Sartori riuscirà a riappropriarsi del tutto della sua memoria. A questo punto il figlio di Roberto potrà finalmente tornare alla sua vita e godersi la sua famiglia.

Al contempo fra Silvia e Michele la situazione non sembrerà migliorare, nonostante la donna abbia deciso di rinunciare a Giancarlo. Pertanto le sorti del loro matrimonio sembreranno essere in bilico

Upas, trame al 26 novembre: un brutto spavento per Filippo

Nel corso degli episodi di Upas in onda nella settimana di programmazione che va dal 15 al 19 novembre, la piccola, in preda a un'irrazionale paura dell'abbandono, compirà un gesto che potrebbe metterla in pericolo.

La bambina, ingelosita dall'arrivo della sorella minore, scapperà di casa, per attirare l'attenzione dei genitori. Trattandosi di una bambina ancora piccola, questa fuga farà precipitare nel terrore i suoi genitori. In particolar modo Filippo sarà angosciato all'idea che possa succedere qualcosa a sua figlia.

Stando alle anticipazioni degli episodi in onda dal 22 al 26 novembre, tale avvenimento sbloccherà in lui il dramma della perdita del suo primogenito Valerio, per la quale si sente ancora in colpa dopo anni.

Anticipazioni Upas 22-26 novembre: Filippo recupera la memoria

Gli spoiler delle puntate di Upas trasmesse sino al 26 novembre preannunciano la fuga di Irene provocherà in Filippo un'altalena di emozioni. Tuttavia, seppur drammatico, questo avvenimento gli consentirà di recuperare del tutto la memoria.

Sartori qualche settimana prima aveva riacquisito un ricordo del suo passato, precisamente della nascita di Irene.

Il recupero completo della memoria gli consentirà di tornare alla sua vita di sempre e di reinstaurare un rapporto di amore e di fiducia con la moglie Serena.

Upas, puntate fino al 26/11: il rapporto fra Silvia e Michele non decolla

Nel corso degli episodi di Upas in onda sino al 26 novembre, sarà dato spazio anche alle vicende che coinvolgono Silvia e Michele. La coppia, dopo aver attraversato un momento di grande crisi, ha voluto ricucire i pezzi del proprio rapporto.

Tuttavia, stando alle anticipazioni, non sarà affatto facile tornare all'armonia dei tempi andati. I due, nonostante lei abbia chiuso la relazione con Giancarlo, per ora non riusciranno a trovare un modo per rivitalizzare il loro matrimonio.