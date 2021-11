Un Posto al sole prosegue con nuove puntate e secondo le ultime anticipazioni dal 22 al 26 novembre ci saranno importanti colpi di scena per i protagonisti. Per Alberto si presenterà l'occasione di lavorare allo studio di Niko, ma il giovane avvocato sarà indeciso sul da farsi, mentre tra Silvia e Michele niente sarà ancora risolto e la crisi tornerà a farsi sentire. Occhi puntati anche su Rossella che potrebbe studiare lontano da Napoli, ma non sarà facile per lei scegliere di lasciare gli affetti. Infine, ci saranno grandi novità per Filippo che finalmente recupererà la memoria.

Casa Saviani ancora travolta dalla crisi matrimoniale

Le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dal 22 al 26 novembre raccontano che l'armonia ritrovata tra Silvia e Michele si rivelerà presto soltanto un'illusione. Dopo la decisione della proprietaria di caffè Vulcano che sceglierà la sua famiglia alla passione con Giancarlo, infatti, la relazione tra il giornalista e Silvia sarà nuovamente messa in discussione. Michele e sua moglie, ormai, dovranno riconoscere a malincuore di essere arrivati al capolinea. Le cose non andranno meglio per Rossella che sarà molto combattuta sul suo futuro lavorativo.

Rossella sarà confusa sul suo futuro lavorativo: anticipazioni Un Posto al sole

Nella settimana di Un Posto al sole dal 22 al 26 novembre, Rossella avrà l'occasione di continuare i suoi studi lontano da Napoli.

La giovane dottoressa avrà l'appoggio di Michele che la spronerà a lasciare la città per inseguire al meglio le sue ambizioni, ma la ragazza non sarà ancora convinta di riuscire a lasciare la sua famiglia e Riccardo con cui il rapporto crescerà giorno dopo giorno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alberto proporrà a Niko di lavorare al suo studio: anticipazioni settimana dal 22 al 26 novembre

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 22 al 26 novembre, rivelano che l'ultima settimana del mese sarà molto impegnativa anche per Niko. Il giovane avvocato sarà indaffarato a causa del lavoro allo studio e si renderà conto che da solo non potrà andare avanti ancora per molto.

Il problema del figlio di Renato potrebbe risolversi facilmente: Alberto, infatti, avrà bisogno di un lavoro e potrebbe aiutarlo con le cause. Per Niko, tuttavia, non sarà facile prendere una decisione in merito, perché nonostante Palladini sia un avvocato di una bravura indiscutibile, dal lato umano ha un trascorso che difficilmente si può trascurare. Infine, a casa Sartori sembrerà regnare finalmente la serenità e a completare la felicità dopo l'arrivo della piccola Elisabetta, ci sarà un'altra bella notizia: Filippo recupererà la memoria. Per Serena e Irene non potrebbe esserci periodo migliore.