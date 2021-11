Alla fine anche lei ha capitolato. Lei è un'attrice che si è impegnata nel suo lavoro in diversi ruoli, che l'hanno portata, nel corso del tempo, sulle ribalte artistiche nazionali e internazionali. Da ricordare le sue interpretazioni nella fiction “Carabinieri” e “Il peccato e la vergogna”, trasmesse sulle reti Mediaset. Adesso, dopo 11 anni di convivenza, ha deciso di accettare la proposta di matrimonio del suo lui. Lei è l'attrice di Latina Manuela Arcuri, che ha accettato di dire si al suo amore Giovanni Di Gianfrancesco, un imprenditore che l'ha saputa conquistare giorno dopo giorno, con una attenzione sempre meticolosa, fino a portarla, nella prossima stagione estiva, all'altare.

La dichiarazione fatta con un aereo sulla spiaggia tra Latina e Sabaudia

La dichiarazione di matrimonio fatta dal suo fidanzato è stata molto spettacolare, fatta sulla spiaggia tra Latina e Sabaudia. E lo ha detto la stessa Manuela in una intervista rilasciata a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Lui l'ha portata con sé sul terreno sul quale costruiranno il loro futuro 'castello', mentre passava in aria un aereo con uno striscione: Manu vuoi sposarmi?” La bella pontina, con una proposta del genere, non poteva che pronunciare il fatidico si, con tanto di anello di fidanzamento al dito messo da lui, un prezioso a forma di cuore. Una proposta di matrimonio in piena regola, in un modo così romantico e scenograficamente valido, che ogni donna sogna di ricevere nella sua vita.

Le nozze si celebreranno nella primavera – estate del 2022

Intanto si conosce in modo approssimativo il periodo nel quale hanno fissato le nozze: nella primavera - estate del 2022. In realtà i due innamorati si sono già sposati, per giunta in gran segreto, a Las Vegas, ma i matrimoni in quella località americana non hanno validità in Italia.

Per questo motivo, dopo aver messo al mondo sette anni fa un bimbo di nome Mattia, è giunto per loro il momento di scambiarsi reciprocamente il loro amore davanti al sacerdote e con tanto di invitati, che sicuramente saranno molto selezionati. Ma non solo: l'affascinante Arcuri sta già pensando, di concerto con il suo fidanzato e presto suo marito, di allargare la famiglia, ossia di avere un altro figlio.

D'altra parte, lo ha detto lei stessa, sempre nell'intervista: “Non riesco a immaginare la mia vita senza di lui. Io ho due fratelli, so che cosa significhi avere quel punto di riferimento. Mi sta facendo riflettere, ci stiamo provando, vediamo cosa succede”. Non resta che attendere il lancio del bouquet della bellissima attrice pontina nel prossimo anno.