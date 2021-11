La soap Un posto al sole, in onda su Rai Tre ogni sera alle 20:45, è in grado di catturare costantemente l'attenzione dei telespettatori. Difatti Upas, dopo il giallo dell'aggressione di Susanna, ha già riservato ai telespettatori una nuova storyline dai tratti drammatici e ricca di colpi di scena. Si tratta dell'incidente mortale in cui saranno coinvolti Chiara e Giancarlo Petrone. Questo tragico evento si consumerà proprio nel momento in cui Michele aveva riallacciato i rapporti con la giovane per riprendere a lavorare a Radio Golfo 999. Le condizioni del padre appariranno da subito disperate, mentre Chiara dovrà subire un intervento chirurgico.

Nunzio, vecchio amore della ragazza, venuto a conoscenza della notizia, si precipiterà a Napoli per starle accanto. Tuttavia, stando alle anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dal 22 al 26 novembre, i medici non riusciranno a salvare Giancarlo. La figlia sarà addolorata, avendo perso l'unico genitore che aveva. Purtroppo, però, le cattive notizie non sono finite per lei. La polizia non sarà convinta delle sue dichiarazioni riguardo la dinamica dell'incidente e potrebbe finire nei guai.

Upas, trame prossimi episodi: Giancarlo Petrone in fin di vita

Nel corso dei prossimi episodi, conclusasi la storyline dell'aggressione di Susanna, sarà dato spazio ad una nuova ed ugualmente drammatica vicenda.

Chiara e Giancarlo Petrone saranno coinvolti in un incidente mortale, facendo preoccupare Michele e tutti coloro che li conoscono. La giovane dovrà subire un intervento, mentre le condizioni del padre appaiono da subito piuttosto gravi. Nunzio, dopo aver appreso la notizia, partirà per Napoli, per sostenere la sua ex fidanzata in un momento così difficile.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anticipazioni Upas 22-26 novembre: Petrone muore

Stando alle anticipazioni degli episodi di Upas in onda dal 22 al 26 novembre, Petrone non riuscirà a sopravvivere. Al contempo, Nunzio resterà sempre vicino a Chiara, dimostrando di essere ancora legato a lei. Dopo la morte di Giancarlo, la polizia sottoporrà la giovane ad un interrogatorio.

La ragazza dichiarerà che alla guida del veicolo c'era suo padre, come sempre. Tuttavia, gli inquirenti non saranno affatto convinti di questa versione ed indagheranno per vederci più chiaro.

Upas, puntate fino al 26/11: la posizione di Chiara si complica

Gli spoiler delle puntate in onda fino a venerdì 26 novembre, svelano che l'interrogatori a Chiara da parte della polizia durerà più del previsto. Questo avvenimento farà infervorare Cammarota, il quale ritiene che stiano stressando troppo la ragazza, provata sia fisicamente che psicologicamente. Tuttavia dalle indagini emergerà che la giovane Petrone la sera dell'accaduto aveva bevuto. Pertanto potrebbe esserci stata lei alla guida ed aver causato l'incidente in cui suo padre ha perso la vita.