Le prossime puntate di Un posto al sole saranno ricche di colpi di scena e novità. Infatti, terminate le indagini per l'aggressione di Susanna, nella soap ci sarà un altro giallo da risolvere. Petrone non sopravviverà all'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto con sua figlia Chiara, la polizia interrogherà la ragazza e le sue dichiarazioni non convinceranno le forze dell'ordine. Nel frattempo, Nunzio tornerà a Napoli per stare vicino alla sua ex fidanzata e Franco si accorgerà che suo figlio è ancora preso da Chiara.

Un posto al sole, anticipazioni al 26/11: Petrone muore, Chiara interrogata dalla polizia

Le anticipazioni di quello che andrà in onda a Un posto al sole nella settimana dal 22 al 26 novembre, ci informano della morte di Petrone. Il papà di Chiara, infatti, non sopravviverà all'incidente in cui è rimasto coinvolto con sua figlia. Anche per l'ex fidanzata di Nunzio ci saranno conseguenze e la ragazza verrà ricoverata in ospedale. Nel frattempo, Nunzio tornerà a Napoli per stare vicino alla sua ex fidanzata. Il figlio di Franco Boschi, infatti, guiderà tutta la notte per stare vicino a Chiara, che sarà felice di rivedere il ragazzo, ma arriverà la polizia in ospedale.

Un posto al sole, trame al 26/11: Nunzio torna a Napoli per stare vicino a Chiara Petrone

Le forze dell'ordine, infatti, interrogheranno Chiara e la sua posizione non li convincerà. A detta della giovane Petrone, infatti, la sera dell'incidente guidava suo padre, ma le sue affermazioni desteranno sospetti. Inoltre, l'alcol test rivelerà che l'ex compagna di Nunzio aveva bevuto quella sera.

Nel frattempo, il figlio di Franco Boschi sarà irritato perché il colloquio fra la sua ex e la polizia durerà più del previsto. Franco sarà al fianco di Nunzio in ospedale e proverà a confortarlo.

Un posto al sole, episodi al 26/11: Franco capisce che Nunzio è ancora preso da Chiara Petrone

Nunzio potrà rivedere Chiara dopo l'interrogatorio della polizia e la ragazza proverà a nascondergli la sua preoccupazione.

Nel frattempo, Franco e Nunzio torneranno a casa e il marito di Angela parlerà con suo figlio, chiedendogli delucidazioni riguardo i suoi sentimenti per la giovane Petrone. Il papà di Bianca chiederà al ragazzo se ha ancora una relazione con la sua ex fidanzata ma, a quel punto, suo figlio negherà. Nonostante le confidenze di Nunzio, Franco capirà che suo figlio è ancora molto preso da Chiara. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire come finiranno le indagini legate all'incidente stradale e se nella morte di Petrone sarà coinvolta sua figlia.