Gemma Galgani e Costabile Albore sono stati i protagonisti della puntata di Uomini e donne trasmessa martedì 9 novembre. Dopo un acceso confronto a centro studio, Costabile ha deciso di troncare definitivamente la conoscenza con Gemma, la quale è scoppiata in lacrime. Il cavaliere ha ribadito, per l'ennesima volta, di non essere interessato a discutere per cose futili, come invece fa la dama torinese. Ecco perché a un certo punto, sentendosi sempre attaccato per gli stessi motivi, ha perso la pazienza e ha reputato necessario porre fine alla storia con Gemma.

A Uomini e donne, Gemma si lamenta ancora di Costabile

La puntata di Uomini e donne non sembrava essere iniziata così male per Gemma. Il filmato mandato in onda da Maria De Filippi ha visto la dama e Costabile in esterna, intenti a chiarire la loro situazione sentimentale, dopo le discussioni avvenute l'ultima volta. Gemma sembrava titubante nei confronti del cavaliere, il quale ha cercato di rassicurarla in tutti i modi. Per convincerla delle sue buone intenzioni l'ha pure invitata a Sharm el-Sheikh, invito che Gemma ha rifiutato sostenendo che la loro storia non è ancora sufficientemente stabile. Tornati in studio Tina non ha perso occasione per attaccare la sua "rivale" dandole della persona incoerente e facendo il paragone con la storia avuta a suo tempo con Giorgio Manetti.

Di contro la dama torinese ha sottolineato, ancora una volta, quelle che secondo lei sono le mancanze di Costabile nella vita quotidiana, ovvero i mancati messaggi del buongiorno e della buonanotte.

Costabile esasperato nella puntata di U&D del 9 novembre

Secondo Costabile queste sarebbero solo delle scuse che Gemma adotterebbe per metterlo in cattiva luce.

Tra i due il confronto si è fatto più acceso nel momento in cui è intervenuta Dominique, la dama a cui Costabile ha lasciato il numero. Rispondendo a una domanda di Maria De Filippi, Dominique ha rivelato di aver sentito telefonicamente il cavaliere, confidando anche che lei, a differenza di Gemma, avrebbe accettato di buon grado il viaggio a Sharm el-Sheikh.

La lite tra Galgani e Albore è proseguita, con il cavaliere che è parso alquanto spazientito nel momento in cui Gemma continuava a parlargli sopra. Il cavaliere, a un certo punto, ha ammesso di trovare difficoltà con Gemma, visto che lei non sa dare una definizione precisa del loro rapporto.

Costabile chiude con Gemma! Siete d’accordo con la sua decisione? #UominieDonne pic.twitter.com/NjLPBPlKHy — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 9, 2021

Costabile rompe con Gemma: 'Con questo chiudo'

Con il passare dei minuti la situazione ha preso una brutta piega e i toni hanno cominciano ad alzarsi ancor di più. Gemma ha continuato a interrompere Costabile parlandogli sopra e rimproverandolo anche per il fatto di aver dato ragione a Tina la scorsa puntata.

A un certo punto il cavaliere, ormai esasperato dalla situazione venutasi a creare, ha detto: "Non voglio perdere la pazienza. Voglio mantenere un bel ricordo di te e con questo chiudo". Applausi nello studio di Uomini e donne per la scelta del cavaliere di rompere con Gemma, soprattutto da parte di Tina Cipollari. Armando, intanto, ha voluto dire la sua ed è intervenuto in favore di Gemma, accusando Costabile di aver preso in giro la dama torinese.