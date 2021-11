Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 8 a venerdì 12 novembre su Rai 3 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Susanna starà per essere dimessa dall'ospedale e continueranno le indagini per scoprire il colpevole dell'aggressione ai suoi danni. Nel mentre, Marina vorrà a provare a risolvere i suoi problemi matrimoniali con Fabrizio, nonostante il riavvicinamento di Roberto.

Poco dopo, Niko continuerà a seguire la sua pista e sarà convinto che il rider Mattia sia il colpevole dell'aggressione ai danni di Susanna.

Marina vorrà risolvere i suoi problemi matrimoniali con Fabrizio

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Rai 3, la lite tra Fabrizio e Marina rischierà di lasciare una ferita insanabile tra i due e mentre l'uomo cercherà di meditare sui propri errori, la donna affronterà Roberto. Intanto, Susanna starà per essere dimessa dall'ospedale, mentre Franco e Niko continueranno a chiedersi chi possa essere l'aggressore della ragazza.

Nel frattempo, sarà venuto il momento della visita di Espedito Altieri, che avrà diversi incidenti e si creeranno anche tensioni.

Poco dopo, Ferri proverà a riavvicinarsi a Marina, ma la donna sarà impegnata a risolvere i suoi problemi di coppia. Mariella, invece, sarà pronta ad affrontare Espedito e continuare a difendere la causa di Speranza, ma Guido farà un clamoroso passo indietro.

Niko continuerà ad indagare sul rider Mattia

Successivamente, Diego avrà un'intuizione che potrebbe far svoltare le indagini riguardo l'aggressione di Susanna. Invece, Marina si ritroverà di fronte ad un bivio, dove da un lato ci saranno le avances di Roberto, mentre dall'altro la donna vorrà aiutare Fabrizio ad uscire dalla sua dipendenza dagli alcolici.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto, Guido riceverà un incarico che per lui sarà del tutto inatteso, ritrovandosi in una posizione del tutto scomoda e allo stesso tempo imbarazzante.

Nel mentre, Niko insisterà sulla sua pista per capire se l'aggressore di Susanna sia davvero il rider Mattia. Lara, invece, proverà a spingere Ferri a scoprire il vero motivo del suo ritorno a Napoli.

Nel frattempo, Fabrizio mostrerà a Marina tutte le sue intenzioni di cambiare mediante un bellissimo gesto d'amore. Guido sentirà molte pressioni a causa del suo nuovo incarico da vigilante.

Mattia sparirà dopo l'aggressione ai danni di Diego, mentre Filippo sarà alle prese con la piccola Elisabetta e per questo chiederà agli inquilini della Terrazza di dargli una mano con Irene. La bambina, però, non gradirà per niente il gesto di suo padre.