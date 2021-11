Prosegue l'appuntamento con la soap opera Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate in programma dall'8 al 12 novembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità. Occhi puntati su Diego, il quale comincerà ad avere dei seri sospetti sul conto di Mattia Savelli. Intanto Filippo si ritroverà sempre più impegnato con la neonata e dovrà chiedere aiuto ai suoi amici mentre Mariella accoglierà in città suo cugino.

Mattia aggredisce il figlio di Raffaele: anticipazioni Un posto al sole al 12 novembre

Nel dettaglio, gli spoiler delle nuove puntate di Un posto al sole previste nel corso della settimana che va dall'8 al 12 novembre 2021, rivelano che Diego continuerà ad indagare sull'aggressione subita da Susanna e riuscirà a trovare nuovi elementi che potrebbero rendere molto più chiara la situazione.

Per il figlio di Raffaele, infatti, non ci saranno più dubbi e sospetti sul fatto che sia stato il giovane rider Mattia Savelli ad aver aggredito Susanna, al punto da ridurla quasi in fin di vita.

Per questo motivo, Diego, deciderà di affrontare Mattia: tra i due ragazzi ci sarà un duro scontro, molto violento, che tuttavia potrebbe portare finalmente alla risoluzione di questo giallo che va avanti da svariate settimane.

Roberto prova a riconquistare la sua ex Marina

Occhi puntati anche su Marina: gli spoiler delle prossime puntate di Un posto al sole fino a venerdì 12 novembre rivelano che la donna si troverà costretta ad affrontare una pesante crisi matrimoniale con Fabrizio.

Il clima tra i due non sarà affatto dei migliori e, approfittando di questa fase di stallo, Roberto Ferri proverà di nuovo a conquistare la sua ex Marina, cercando così di far breccia nel suo cuore.

Riuscirà l'astuto Ferri a far capitolare di nuovo Giordano? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap opera in onda con successo su Rai 3.

E poi ancora Filippo si ritroverà sempre più impegnato con la neonata Elisabetta. Per questo motivo, trovandosi in crisi con la gestione delle bambine, Sartori chiederà aiuto agli amici della terrazza, affinché possano occuparsi loro di Irene: peccato, però, che la bambina non gradirà per niente la scelta del padre.

Guido sconvolto dal cugino di Mariella: anticipazioni Un posto al sole 8-12 novembre

Le anticipazioni di queste nuove puntate di Un posto al sole dall'8 al 12 novembre, rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo in città del cugino di Mariella.

Si chiama Espedito Altieri ed è stato invitato dai coniugi Del Bue per aiutare Speranza a convincere questo padre super-severo, a farla iscrivere alla facoltà di Veterinaria.

Guido resterà a dir poco sconvolto dal modo di fare e parlare dell'uomo, il quale metterà in mostra tutta la sua arretratezza e la sua irascibilità.