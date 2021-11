Prosegue l'appuntamento con il Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative alla settimana di programmazione da lunedì 8 fino a venerdì 12 novembre preannunciano nuovi colpi di scena.

Nel dettaglio si darà ampio spazio alle vicende che riguardano Stefania e Gemma. La giovane Zanatta sarà assunta come nuova Venere del grande magazzino, in questo modo starà a stretto contatto con Stefania.

Il rapporto fra le due ragazze non è certo incominciato nel migliore dei modi, in particolar modo Gemma ha mostrato molta antipatia verso la sorellastra.

Tuttavia la figlia di Ezio è una persona dal cuore d'oro e non ha ricambiato con la "stessa moneta" quanto fatto dalla la sorellastra, anzi si è sempre mostrata gentile e disponibile. Irene, molto affezionata alla giovane Colombo, non apprezzerà la presenza sul posto di lavoro di Gemma. La giovane Cipriani sa bene che la signorina Zanatta ha agito contro la sua cara amica, pertanto per tutelarla, tormenterà la nuova Venere.

Il Paradiso, trame al 12 novembre: Gemma sarà la nuova commessa

Gli spoiler degli episodi de Il Paradiso in onda sino al 12 novembre svelano che Gemma sarà assunta al grande magazzino. In questo modo dovrà condividere molto tempo con Stefania, la sua sorellastra. Il primo impatto fra le due non è stato certo dei migliori, difatti la figlia di Veronica si è mostrata acida e scorretta con la sua sorellastra.

Tuttavia questa vicinanza, potrebbe far sì che Stefania cambi idea riguardo la figliastra di suo padre.

Il Paradiso, anticipazioni sino al 12/11: Irene vuole dar filo da torcere a Gemma

Nel corso degli episodi de Il Paradiso delle Signore trasmessi dall'8 al 12 novembre Irene non sarà contenta dell'arrivo della nuova collega.

La signorina Cipriani, aldilà delle apparenze, è una ragazza dotata di grande bontà, inoltre ha sempre avuto molto affetto verso Stefania.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Irene si sente come una sorella maggiore per la giovane Colombo e vorrebbe sempre proteggerla da eventuali delusioni. Pertanto, farà in modo di rendere le cose difficili a Gemma, per tutelare la sua amica.

Puntate 8-12/11 de Il Paradiso: Stefania chiede ad Irene di boicottare Gemma

Le trame delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda sino al 12 novembre anticipano che Stefania non approverà l'atteggiamento di Irene nei confronti di Gemma.

La signorina Colombo ha un cuore d'oro e non vuole che la sua sorellastra venga boicottata.

Al contempo Cipriani andrà avanti con il suo piano, e cercherà di coinvolgere anche Dora. Tuttavia, dietro il comportamento di Irene si nasconde la paura di perdere l'affetto di Stefania. La ragazza, infatti, teme che Gemma possa far si che la sorellastra si allontani da lei.