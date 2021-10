Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 25 a sabato 30 ottobre, Steffy, di fronte ai ripetuti inviti dei familiari a curarsi, alla fine cederà e capirà di aver bisogno di aiuto. Inoltre, Ridge accetterà di sposare Shauna, mentre Quinn e Brooke avranno un acceso diverbio nel corso del quale la Fuller le ribadirà che con il matrimonio di Shauna e Ridge lei non farà più parte della famiglia.

Thomas vuole andare da Steffy per aiutarla

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 25 al 30 ottobre, Hope racconterà a Thomas che nel momento esatto in cui sono andati a sincerarsi delle condizioni di Steffy, quest'ultima li ha minacciati con un coltello. La Forrester non sarà sola, in quanto con lei ci saranno anche il padre, Liam e il dottor Finnegan. Thomas, dopo avere sentito quanto successo, comprenderà che in fondo pure lui era convinto che qualcosa non andasse e quindi vorrà andare da lei per starle vicino. In tutto questo la Logan riuscirà a convincere Thomas ad attendere gli sviluppi.

Carter invita Ridge a riflettere in merito al suo matrimonio con Shauna

Secondo le anticipazioni televisive fino al 30 ottobre, Steffy, dopo aver sentito i discorsi accalorati dei suoi parenti e di Finnegan, accetterà di farsi curare.

Intanto, Quinn spingerà a più riprese l'amica Shauna affinché organizzi al più presto un matrimonio con Ridge. Quest'ultimo penserà al difficile momento della figlia ma, nonostante tutto, acconsentirà a sposare la Fulton. La cerimonia si terrà davanti alla presenza della famiglia Forrester al grande completo. Ridge deciderà di raccontare tutto pure a Brooke, la quale non potrà che essere sconvolta dalla notizia.

Nel frattempo, Carter riceverà la nuova prestigiosa nomina di direttore operativo della Forrester Creations. Successivamente, lo stesso ragazzo sarà scelto come colui che dovrà celebrare le nozze, presso la Villa Forrester. Carter, che ha una relazione con Zoe, non mancherà di manifestare tutte le perplessità a Ridge sulla scelta da lui intrapresa e proverà a fargli cambiare idea.

Quinn dice a Brooke che presto non farà più parte della famiglia

In base agli spoiler della prossima settimana, Quinn ormai sarà pienamente convinta di avere ottenuto il suo scopo e andrà da Brooke con il chiaro intento di provocare la Logan. Le due donne avranno un acceso confronto, nel corso del quale la Fuller le farà presente come, tra non molto, non farà più parte della famiglia. Quinn è determinata nell'affermare che questo matrimonio rappresenta un nuovo inizio per tutti.

Nel frattempo, Eric parlerà a cuore aperto a Ridge e gli dirà con fermezza che sposare Shauna non è una scelta corretta. Secondo Forrester senior, infatti, l'unica donna che lui ha sempre amato è Brooke, pertanto dovrà passare con lei il resto della vita. Ormai apparirà sempre più evidente la divergenza di vedute tra Quinn ed Eric Forrester.