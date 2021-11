Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole, la soap in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:45 dal lunedì al venerdì.

Nella settimana dal 6 al 10 dicembre, ci saranno molti cambiamenti per i protagonisti: Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) potrebbe essere nuovamente deluso da Clara (Imma Pirone), Michele (Alberto Rossi) dovrà rivedere i suoi progetti di trasferirsi con Rossella (Giorgia Gianetiempo), mentre Vittorio (Amato D'Auria) farà di tutto per allontanarsi da Speranza (Mariasole Di Maio). Inoltre, tra Franco (Peppe Zarbo) e Nunzio (Vladimir Randazzo) non mancheranno gli scontri sul futuro del ragazzo.

Il Natale di Patrizio potrebbe essere deludente

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 6 al 10 dicembre raccontano che a Palazzo Palladini si avvicinerà il Natale e Patrizio inizierà a fare progetti per trascorrere la giornata di festa con la sua fidanzata. Tuttavia, i piani del giovane chef salteranno e per lui sarà l'ennesima delusione. Le trame non rivelano quale sarà il problema tra Patrizio e Clara, ma si tratta del prima Natale per il piccolo Federico e probabilmente i suoi genitori decideranno di mettere da parte le incomprensioni e riunire la famiglia per l'occasione.

Franco si scontrerà inevitabilmente con suo figlio: anticipazioni Un Posto al sole

I progetti di Patrizio non saranno gli unici a dover essere cambiati, perché anche Michele dovrà rivedere i suoi piani.

Dopo la dolorosa separazione da Silvia, il giornalista penserà che l'unico modo per superare questo momento sia allontanarsi da Napoli. Michele progetterà di trasferirsi a Milano con Rossella, ma proprio quando si sarà convinto riceverà un'improvvisa notizia che potrebbe stravolgere nuovamente tutto.

Nel corso della settimana dal 6 al 10 dicembre, a Un posto al sole sarà dato spazio anche al rapporto tra Franco e Nunzio.

Il ragazzo sarà deciso a rimanere a Napoli accanto a Chiara, ma suo padre sarà molto preoccupato per il suo futuro e lo scontro tra i due sarà inevitabile.

Speranza sarà innamorata di Vittorio: anticipazioni settimana 6-10 dicembre

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 6 al 10 dicembre rivelano che le cose non andranno bene nemmeno per Vittorio Del Bue.

Il figlio di Guido sarà deciso ad allontanarsi da Speranza, ormai perdutamente innamorata di lui.

Non è ancora chiaro se il giovane voglia allontanarsi per timore del padre della ragazza o se scoprirà dei lati di lei che gli faranno perdere il forte interesse che provava quando l'aveva appena incontrata. Vittorio userà tutta la sua fantasia per escogitare un piano un po' folle in grado di fargli prendere le distanze dalla nipote di Mariella.