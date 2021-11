Secondo le ultime anticipazioni della soap italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rai 3, da lunedì 29 novembre a venerdì 3 dicembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Michele e Silvia prenderanno una decisione molto difficile, e quando ne verrà a conoscenza Rossella lei farà fatica a trattenere le sue emozioni. Tutto ciò non influenzerà il lavoro in ospedale della ragazza, anche se a causa della crisi sanitaria ripenserà al suo futuro.

Intanto, Renato non vedrà di buon occhio il rapporto di lavoro tra suo figlio Niko e Alberto Palladini.

Nel mentre, Nunzio resterà a Napoli per stare vicino alla sua ex Chiara.

Vittorio farà una confidenza a suo padre Guido

Nelle puntate in onda settimana prossima su Rai 3, Rossella cercare di capirne di più riguardo alla crisi matrimoniale tra i suoi genitori, che saranno ormai ai ferri corti.

Nel frattempo, Guido deciderà di voler stare fuori da tutti i problemi che riguardano i ragazzi, ma poi Vittorio confiderà a suo padre una notizia del tutto inattesa e per Del Bue diventerà molto difficile restare solo a guardare.

Intanto, Renato si rassegnerà e guarderà con molta diffidenza il rapporto di lavoro che si sarà venuto a creare tra Alberto Palladini e suo figlio Niko.

Lara e Roberto verranno minacciati

Poco dopo, Michele e Silvia prenderanno una decisione, che sconvolgerà la figlia che farà fatica a trattenere le sue emozioni. Fortunatamente però per Rossella tutto i problemi della sua famiglia non andranno ad incidere sul suo lavoro.

Nel mentre, Guido e Patrizio vorranno dissuadere Vittorio dal voler superare i suoi dubbi e preoccupazioni con Speranza.

Renato invece continuerà a pensare che suo figlio stia commettendo un errore a fidarsi di Alberto e continuerà a metterlo in guardia.

Intanto, Lara e Roberto Ferri verranno minacciati da una persona misteriosa che potrebbe aver avuto dei trascorsi con la donna.

Nunzio vorrà restare a Napoli

Successivamente, ci sarà una crisi sanitaria che porterà Rossella a riflettere sul suo futuro e la sua carriera.

Nel mentre, Vittorio sarà molto combattuto perché da un lato vorrebbe stare ancora insieme a Speranza però dall'altro avrà il bisogno di andare avanti con la sua vita. Rossella intanto parlerà con suo padre e gli parlerà delle sue scelte future. Inoltre, la donna proporrà a Michele un qualcosa che potrebbe mettere la madre in difficoltà. Invece, Nunzio vorrà restare a Napoli vicino alla sua ex Chiara. Quest'ultima intanto, sarà molto turbata da un incontro che non si sarebbe mai aspettata. Infine, Silvia sarà molto triste a causa della lontananza di Rossella.