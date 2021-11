Alex Belli e Soleil Sorge tornano al centro dell'attenzione mediatica per un nuovo avvicinamento fisico che hanno avuto al Gf vip. Un momento che fa discutere molto in rete e che per il pubblico tv potrebbe segnare un ritorno del "triangolo", che di recente i due hanno formato con Delia Duran nel gioco. Questo, sulla scia delle anticipazioni fornite dal web che preannunciano una nuova apparizione di quest'ultima al reality.

Si prevede, infatti, un nuovo ingresso nel reality della promessa sposa del fotografo, volto a un confronto. Quest'ultima, in occasione della nuova puntata del reality, intenderebbe smascherare Alex rispetto ad alcune "bugie", e non solo.

Gf vip, Alex Belli e Soleil Sorge ancora vicini

Si palesano sempre più complici tra loro, Soleil Sorge e Alex Belli, al Gf vip 6 in corso. Nella Casa sono appena diventati protagonisti di un momento d'intimità, che è molto dibattuto via social, dai telespettatori.

Quando ormai mancano poche ore alla 22^ puntata del reality, attesa per il 26 novembre 2021, hanno intrattenuto il pubblico con un massaggio sensuale che il fotografo ha concesso alla modella. Al momento dell'avvicinamento, si trovavano appartati in una stanza. Lei era stesa su un lettino con il corpo nudo, avvolto da un accappatoio.

Si scatena la nuova polemica

Come emerge dai relativi video diventati virali su TikTok, nel massaggio riservato a Soleil Sorge, Alex Belli ha accarezzato con una manifesta passionalità la gamba nuda della modella.

Tanto, che molti telespettatori sollevano un grande dibattito sul rapporto intercorrente tra i gieffini, mentre Delia Duran, promessa sposa del fotografo, resta spettatrice a casa.

Tra i commenti social a margine del massaggio, emergono i seguenti: "Chimica artistica, dicevano..."; "Oramai c'è il triangolo". Insomma, i più ritengono, tra il serio e il faceto, che i continui avvicinamenti fisici tra Soleil e Alex non siano dettati solo da un'amicizia, come ad oggi i diretti interessati sostengono in tv.

Tra i gieffini, a detta dei più maliziosi, potrebbe esserci un trasporto passionale. Un legame palese, che minerebbe quello che in parallelo tiene vincolato il fotografo alla promessa sposa.

Delia Duran pronta a intervenire ancora

Nell'attesa della 22^ puntata del Gf vip 6, le Anticipazioni Tv su Twitter preannunciano un rientro al reality di Delia Duran.

Potrebbe intervenire nella Casa, stavolta, per un faccia faccia con Soleil Sorge e Alex Belli. E in questo modo porterebbe alla luce “alcune bugie e contraddizioni del suo compagno”. Questo, al mero fine di avere "la sua vendetta".

Non ci resta altro, quindi, che attendere i nuovi appuntamenti tv del reality, per scoprire come evolverà il chiacchieratissimo "triangolo".