Cosa succederà nelle prossime puntate di 'Un posto al sole' in onda la settimana dal 29 novembre – 3 dicembre 2021? Gli spoiler di Upas degli episodi in onda su Rai Tre dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 circa promettono grandi colpi di scena. Dopo la morte del padre, Chiara sta cercando di reagire, anche grazie alla vicinanza di Nunzio. La giovane Petrone, tuttavia, sembra turbata da un pensiero che non le lascia pace. Intanto, la situazione a casa Graziani è molto difficile. Michele vorrebbe andarsene, ma Rossella non è dello stesso avviso: a lasciare l'abitazione dovrebbe essere Silvia, alla luce di quanto accaduto con Giancarlo.

Ansia per Lara e Roberto, che si accorgono di essere pedinati da un'inquietante presenza.

Un Posto al sole anticipazioni 26 novembre - 3 dicembre 2021

Nelle prossime puntate della soap Niko sembra aver dato fiducia ad Alberto, che sta lavorando al suo fianco. Renato però non è della stessa idea e tiene alta la guardia. Palladini è davvero cambiato o presto metterà in difficoltà anche Niko? Nel frattempo, Vittorio decide di lasciarsi andare con Speranza, ma una notizia inaspettata lo spiazza.

Al pastificio c'è tensione per un grave imprevisto che mette di nuovo Fabrizio in una posizione complicata. Marina cerca di stargli vicino, cercando di dare un freno alla sua inquietudine. A proposito di imprevisti, un'emergenza in ospedale destabilizza Rossella, che riflette così sul suo futuro professionale e sulla possibilità di lasciare Napoli.

Qualcuno pedina Roberto e Lara

Le nuove anticipazioni di Un Posto al sole della settimana vedono Ferri e Lara seguiti da una misteriosa e inquietante presenza. Chi li segue e non li perde d'occhio pare sia una persona legata alla bella imprenditrice, che ripensa così alla sua vecchia vita. Lara vuole a che fare chiarezza sul suo rapporto con Roberto e così lo mette alle strette, decisa ad avere risposte.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Successivamente. Nunzio comunica a Chiara di voler rimanere a Napoli per starle vicino e la spiazza con una proposta davvero inaspettata. La giovane Petrone è sempre più inquieta: un pensiero fisso la tormenta, ma di che cosa si tratta?

La decisione di Rossella, Upas spoiler

Cambieranno completamente le dinamiche a casa Saviani.

Michele è deciso a cambiare abitazione, dopo quanto successo con Silvia. La separazione dei genitori getta Rossella in una crisi profonda e non riesce a contenere il suo risentimento nei confronti della madre.

Sarà così che Rossella, oltre a comunicare a Michele la decisione sulla sua partenza, riterrà giusto che sia Silvia a lasciare casa. La tormentata Graziani farà fatica a digerire questo boccone amaro e soffrirà per la distanza meotiva imposta dalla figlia.