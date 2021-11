Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni relative all'episodio che andrà in onda il 25 novembre svelano nuovi colpi di scena. Rossella prenderà in considerazione l'ipotesi di proseguire il suo percorso di studi n un'altra città. La ragazza apparirà indecisa a causa di diversi motivi, fra cui la crisi matrimoniale fra i suoi genitori. Adele, al contempo, troverà il coraggio di "liberarsi" di Mauro, affrontandolo definitivamente. Renato, intanto, non sarà affatto favorevole all'assunzione di Alberto presso lo studio di suo figlio.

Patrizio sosterrà in modo non del tutto interessato Poggi senior nella "missione" di convincere Niko a desisterà da questa idea.

Upas, episodio 25 novembre: Rossella indecisa se lasciare Napoli

Le anticipazioni dell'episodio di Upas che sarà trasmesso il 25 novembre svelano che Rossella valuterà l'ipotesi di lasciare Napoli per andare a svolgere la specializzazione in un'altra città. Michele, da uomo cosmopolita, spingerà la figlia a cogliere l'opportunità di trasferirsi altrove, soprattutto per fare una nuova esperienza. Tuttavia, la giovane Graziani sarà trattenuta proprio dalla paura di lasciare i genitori soli in un momento così delicato. Inoltre non sembrerà contenta all'idea di lasciare allontanarsi da Riccardo, con il quale ha appena iniziato una relazione.

Del resto, il giovane è stato da poco assunto a Napoli, e non potrebbe seguirla se dovesse decidere di trasferirsi altrove.

Anticipazioni Upas 25/11: Adele si ribellerà a Mauro

Nel corso dell'episodio di Upas in onda il 25 novembre sarà dato spazio anche al personaggio di Adele Picardi. Proprio nel giorno in cui si celebra la giornata contro la violenza sulle donne, la madre di Susanna troverà il coraggio di allontanare definitivamente Mauro dalla sua vita, l'uomo con cui ha intrattenuto una relazione in seguito alla separazione dal marito violento.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La donna sarà determinata, e chiederà a Buonocore di lasciare la sua casa abitazione.

Upas, puntata 25 novembre: Renato contrario all'assunzione di Palladini

Gli spoiler della puntata di Upas che andrà in onda giovedì 25 novembre preannunciano che Renato, venuto a conoscenza dell'idea del figlio di assumere Alberto presso il suo studio come collaboratore, apparirà contrario.

In questa sua "missione" troverà il supporto, di certo non imparziale, di Patrizio, il quale non sopporta Palladini. Del resto il giovane Giordano non riesce a rapportarsi ad Alberto, dato che è l'ex compagno della sua amata Clara. Tuttavia, Niko sembrerà intenzionato a mettere in pratica la sua idea.