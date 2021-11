L'attore Dwayne Johnson è il protagonista del film Red Notice, disponibile su netflix e attualmente tra le pellicole più viste in Italia.

Nel film Dwayne interpreta il ruolo di un profiler dell'FBI, John Hartley, alla ricerca di due noti ladri criminali. Giunge a Roma nel tentativo di sventare il furto di una delle tre Uova di Cleopatra. Nel corso del film incontrerà Nolan Booth (Ryan Raynolds), un ladro palesemente ispirato all'iconico Arsenio Lupin, personaggio degli omonimi Manga e Serie TV; i due inizieranno a collaborare per incastrare una pericolosa truffatrice costantemente in fuga.

Il trailer del film

Il film è un action movie ricco di scene comiche al confine tra l'assurdo e l'inverosimile, per una pellicola leggera con l'obiettivo di intrattenere il pubblico. Red Notice è tutt'ora disponibile sul catalogo della piattaforma streaming di Netflix.

Carriera e biografia di Dwayne Johnson

Dwayne Johnson, meglio noto come “The Rock”, nasce il 2 maggio 1972 a Hayward, in California; proviene da una famiglia navigata nel mondo del Wrestling e lo stesso Dwayne seguirà le orme del padre e del nonno debuttando nella World Wrestling Federation (WWF) nel 1996. La sua carriera nel wrestling ha riscosso un grandissimo successo diventando una delle figure più carismatiche dello show sotto il Ring Name “The Rock”.

Durante gli anni alla WWE vince la bellezza di 19 titoli, ottenendo la cintura del campione mondiale per ben 10 volte.

Dwayne Johnson si avvicina al mondo dello sport fin da ragazzino, durante la scuola primaria, anni in cui viveva ancora ad Auckland, in Nuova Zelanda, e si sentì attratto dal Rugby. Successivamente iniziò a giocare a football nel ruolo di defensive end; grazie al talento e alla sua inclinazione sportiva fu reclutato dall'Università di Miami e già allora il futuro di The Rock sembrava già scritto.

Un infortunio, tuttavia, lo costringe ad abbandonare lo sport nel 1995.

Dopo aver abbandonato il football iniziò ad allenarsi nello sport di famiglia e l'anno successivo entrò in WWF, tappa che segnerà un punto di svolta nella sua vita e nel mondo sportivo del wrestling. Il carisma dimostrato con il microfono conquista rapidamente il cuore del pubblico e Dwayne ottiene nel 2000 l'ingresso alla Royal Rumble che vince buttando The Big Show fuori dal ring.

La vittoria gli consente il match valido per il titolo mondiale per il WrestleMania di quell'anno in un fatal four way tra Triple H, Big Show, Mick Foley e lo stesso The Rock. Match in cui viene sconfitto a tradimento a causa dell'intervento di Vince McMahon; poi The Rock otterrà la rivincita a Backlash, in cui guadagnerà per la prima volta la cintura.

Sempre negli anni 2000 Dwayne inizia in parallelo la carriera da attore: l'anno successivo ottiene il ruolo del Re Scorpione nel film La Mummia; la sua interpretazione e capacità atletica gli garantì un ruolo protagonista nella successiva pellicola il Re Scorpione. Negli anni a venire, egli partecipa a numerosi film di successo, quali le saghe di Fast & Furious e Jumanji, Il Tesoro dell'Amazzonia, Hercules, e molti altri, diventando nel 2019 prima e nel 2020 poi l'attore di Cinema più pagato in assoluto.

Nell'agosto 2019, The Rock annuncia ufficialmente il ritiro dal mondo del wrestling professionistico e si dedica a tempo pieno al lavoro di attore.

Curiosità su Dwayne Johnson

Dwayne “The Rock” Johnson è alto 190 cm e pesa 100 kg: una “roccia” dal fisico atletico e scolpito.

Nato sotto il segno del toro ed è attualmente sposato con Lauren Hashian, da cui ha avuto due figlie: Jasmine Lia e Tiana Gia. Ha anche una figlia dal precedente matrimonio con Dany Garcia, Simone Alexandria.

Il volto di The Rock appare su oltre 10 copertine di videogiochi. Nel 2009 ha scritto un libro autobiografico dal titolo “The Rock Says”. Vive a Los Angeles con la famiglia in una villa degna del suo personaggio.