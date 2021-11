Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Le anticipazioni relative alla settimana di programmazione che va dal 15 al 19 novembre preannunciano nuovi colpi di scena. Roberto resterà molto colpito dal ritorno di Lara a Napoli. L'uomo si servirà della sua ex amante per cercare di manipolare Marina. Purtroppo gli spoiler sono criptici, e non si sa nello specifico per quale motivo Ferri vuole abbindolare la sua storica compagna. Inoltre è da sottolineare che recentemente l'imprenditore si era riavvicinato a Marina, dimostrandole di esserne ancora innamorato.

Pertanto potrebbe essere che voglia manipolare la donna per convincerla a lasciare il marito. Stando alle anticipazioni, però, la signorina Giordano, mostrerà la sua astuzia e perspicacia. Difatti, la donna non si lascerà manipolare molto facilmente né da Roberto, né da Lara.

Upas, episodi al 19 novembre: Roberto si allea con Lara

Il ritorno in scena di Lara è stato uno dei maggiori colpi di scena degli ultimi episodi di Upas. La donna aveva lasciato Napoli, dopo essere stata rifiutata da Roberto, di cui lei era sinceramente innamorata. Le intenzione della giovane, almeno per il momento, non sembrano essere molto chiare. Tuttavia, considerati i suoi trascorsi, la dottoressa Martinelli potrebbe portare non poco scompiglio nella vita di Roberto.

Ferri, difatti, nel rivederla è rimasto alquanto sorpreso, non pensando che la sua amante tornasse in città. Inizialmente, il manager si interrogherà sui motivi che hanno spinto la donna a far ritorno a Napoli. Nel corso degli episodi trasmessi sino al 19 novembre Roberto deciderà di allearsi con Lara per cercare di manipolare Marina.

Anticipazioni Upas 15-19 novembre: Ferri cerca di manipolare Marina

Le anticipazioni degli episodi di Upas che andranno in onda dal 15 al 19 novembre svelano che Roberto, in collaborazione con Lara, metterà in atto un piano per prendersi gioco di Marina.

Purtroppo non ci sono molte informazioni a riguardo, e non viene annunciato in che modo i due proveranno a manipolare la signora Giordano. Resta il dubbio anche sulle motivazione che hanno spinto il dottor Ferri ad agire nuovamente contro la sua storica compagna, dopo che fra i due c'era stato un avvicinamento. Non sarebbe da escludere che Roberto voglia convincere Marina a chiudere il suo matrimonio con Fabrizio per tornare insieme a lui.

Tuttavia, se così fosse, non sarebbe giustificato il coinvolgimento in questo piano della signora Martinelli.

Upas, puntate dal 15 al 19 novembre: la dark lady non abbassa la guardia

Gli spoiler delle puntate di Upas in onda sino al 19 novembre sono ermetici, e non rivelano se Roberto cercherà di manipolare Marina per ragioni sentimentali, o per appropriarsi delle quote della donna. La signora Giordano, del resto, non è un'ingenua, e dati i trascorsi, non abbasserà la guardia. Difatti, il piano del dottor Ferri di prendersi gioco di Marina non andrà a buon fine, almeno per il momento.