Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Le anticipazioni relative all'episodio che andrà in onda il 17 novembre svelano nuovi colpi di scena. In particolar modo Ferri, spalleggiato da Lara proverà ancora una volta a manipolare Marina. Tuttavia, la signora Giordano non si lascerà abbindolare molto facilmente. Michele, intanto, nonostante qualche perplessità, accetterà di tornare a lavorare a Radio Golfo 99. Un drammatico evento improvviso potrebbe, però, sconvolgere i piani del giornalista.

Susanna potrà finalmente tornare a casa, sancendo in questo modo la fine dell'incubo dell'aggressione.

Upas, trama 17 novembre: Martinelli e Ferri vogliono prendersi gioco di Marina

Il rapporto fra Roberto e Marina è sempre stato piuttosto ambivalente. I due sono capaci di amarsi e provare forti passioni, tuttavia non riescono a non farsi del male. In passato, soprattutto Roberto ha sempre teso ha compiere delle azioni che ledessero la donna. Recentemente il dottor Ferri era sembrato intenzionato a riappropriarsi dell'affetto della sua storica compagna, la quale al contempo è legata ad un altro uomo. Il manager ha fatto sulla signora Giordano affinché lei lasciasse il marito per poter tornare con lui. L'imprenditrice, però, non vuole assolutamente chiudere il suo matrimonio con Fabrizio, nonostante abbia problemi di irascibilità.

Stando alle anticipazioni della puntata di Upas che sarà trasmessa mercoledì 17 novembre, Ferri stringerà un nuovo patto con Lara, la sua ex amante, con l'intento di abbindolare Marina. Gli spoiler sono criptici, e non rivelano, in che modo e per quale motivo, i due vogliano prendersi gioco della dark lady. La signora Giordano, del resto, non si lascerà, almeno per il momento manipolare così facilmente.

Anticipazioni Upas 17 novembre: Michele pronto a tornare in Radio

Nel corso dell'episodio di Upas trasmesso il 17 novembre, Michele sarà pronto a far ritorno a Radio Golfo 999, l'emittente per il quale ha lavorato per anni. Nonostante qualche perplessità legata alla nuova linea editoriale, Saviani sarà lieto di riprendere il suo lavoro, anche per dimostrare alla moglie di essere cambiato.

Tuttavia un evento drammatico che vedrà coinvolta Chiara Petrone potrebbe sconvolgere i suoi piani.

Episodio di Upas del 17/11: Susanna verrà dimessa

Le anticipazioni della puntata di Upas che sarà trasmessa il 17 novembre svelano che Susanna, dato il miglioramento delle condizioni di salute, sarà dimessa dall'ospedale. Per la giovane Picardi questo avvenimento rappresenterà la fine di un incubo durato diversi mesi. A questo punto la storyline dell'aggressione da parte di Savelli potrà dirsi definitivamente conclusa.