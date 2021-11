Le anticipazioni di 'Un posto al sole' delle puntate che andranno in onda su Rai 3 dal 15 al 19 novembre sono ricche di momenti di suspance. Infatti, al centro delle trame ci sarà la vicenda legata all'aggressione di Susanna: Mattia Savelli si recherà in ospedale dalla fidanzata di Niko e le racconterà le motivazioni che l'hanno spinto a farle del male. A quel punto, Picardi, molto impaurita, proverà a chiedere aiuto: risulterà fondamentale l'intervento di Ornella che si accorgerà del fatto che il rider sia uscito dalla camera di Susanna. Di conseguenza farà scattare l'allarme.

Nel frattempo, la vigilanza braccherà Mattia, ma i colpi di scena non finiranno qui in quanto Savelli si punterà un bisturi alla gola. Rossella interverrà nella delicatissima situazione, provando a convincere il ragazzo a non togliersi la vita.

Un posto al sole, trame al 19/11: Mattia Savelli va in ospedale da Susanna

Susanna riceverà una visita molto sgradita in ospedale. Infatti, Mattia si recherà dalla fidanzata di Niko e le tapperà la bocca per non farla urlare. A quel punto, Savelli spiegherà alla figlia di Adele come mai le abbia fatto del male quella sera in ufficio. In particolar modo, il rider di Caffè Vulcano racconterà a Picardi che, come tutte le altre donne, lo ha fatto sentire una nullità.

Susanna proverà a raggiungere il campanello di allarme, ma verrà tempestivamente bloccata, finché Ornella non si accorgerà della presenza di Mattia fuori dalla stanza della ragazza.

Un posto al sole, anticipazioni al 19/11: Mattia Savelli viene braccato dalla vigilanza

A quel punto, la moglie di Raffaele si accerterà delle condizioni di Susanna che, comunque, ha vissuto attimi di grande paura senza essere ferita.

La dottoressa Bruni farà scattare tempestivamente l'allarme con le porte dell'ospedale che si bloccheranno. Nel frattempo, la vigilanza braccherà Mattia: risulterà fondamentale l'intervento di Riccardo e Rossella, in quanto raggiungeranno il rider di Caffè Vulcano. I colpi di scena e i momenti ad alta tensione non mancheranno, in quanto Mattia perderà il controllo di se stesso.

Un posto al sole, episodi al 19/11: Mattia Savelli si punta un bisturi alla gola

L'aggressore di Susanna, ormai in trappola, minaccerà di suicidarsi e si punterà un bisturi alla gola. A quel punto, Rossella troverà la lucidità e il sangue freddo per far cambiare idea a Savelli. Al momento, le anticipazioni riguardanti gli episodi che andranno in onda su Rai 3 fra il 15 e il 19 novembre non rivelano se il rider di Caffè Vulcano verrà arrestato o se riuscirà, invece, a farla franca. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate di 'Un posto al sole', per scoprire se le vicende legate all'aggressione di Susanna arriveranno ad una conclusione o se il giallo proseguirà ancora.