lda è l'indiscusso protagonista della nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, trasmessa il 14 novembre 2021 su Canale 5. Nel rinnovato appuntamento domenicale, il figlio di gigi d'alessio si aggiudica la vittoria di due sfide. Una interna, che lo vede contrapporsi al resto dei cantanti titolari della scuola con un coming-out sull'ansia sociale di cui soffre da tempo, l'altra invece lo vede confrontarsi con lo sfidante esterno Niccolò, su richiesta di Anna Pettinelli. Con le due sfide, rispettivamente giudicate da J-ax e Klaus Bonoldi, raccoglie importanti consensi da parte dei giudici, oltre ad una serie di standing ovation del pubblico in studio e i consensi dei fan in rete.

A fronte delle sue esibizioni nelle sfide, in particolare J-Ax si dice sorpreso dalla sua capacità di fare rap melodico e a far rimare "coraggio con disagio" su un tema delicato come gli attacchi di panico. Un consenso a cui fa poi eco, al termine della seconda sfida, Klaus Bonoldi, che al 18enne fa i complimenti per il suo spiccato senso melodico. Due giudizi benevoli da parte della critica, a dispetto delle recenti critiche dell'insegnante Anna Pettinelli e la giudice dell'ultima gara inediti interna, Loredana Bertè, che reputano banale la musica del 18enne, dal punto di vista della scrittura.

In risposta alle critiche, inoltre, Luca D'Alessio raggiunge intanto un altro importante traguardo su Spotify, reduce dal debutto nella TOP 50 sulla piattaforma di streaming.

Amici, Luca D'Alessio: la prima sfida è interna

La nuova nonché nona puntata di Amici 21 si apre per LDA al Luca D'Alessio con la sfida interna "rabbia o felicità", per cui lui e i colleghi allievi di canto sono tenuti ad esibirsi sulle note di un brano a scelta, che parli di rabbia o in alternativa felicità. Per l'occasione il figlio di Gigi D'Alessio si esibisce con una versione personale del brano Fuck it di Eamon, composta dal ritornello della canzone originale in inglese e barre rap scritte di suo pugno in italiano sulla rabbia che lo mette a dura prova quando è in preda agli attacchi di panico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Esibendosi sulle note del tormentone risalente al 2004, quindi, dà voce al suo io più recondito, desideroso di abbattere il muro dell'ansia. Una performance che piace molto a J-ax. Tanto che il giudice lo rende primo alla sua classifica di fine gara, con il voto di "8" corredato da elogi per il figlio d'arte: “Sono rimasto impressionato da te LDA, hai fatto rap-melodico e ho capito tutte le parole e ho capito tutto.

Hai fatto rimare coraggio con disagio e ci vuole coraggio per farlo. LDA ti sei scelto un nome da corriere espresso che consegna i pacchi, ma mi hai consegnato tanto”.

La parola poi passa al vincitore della sfida, che lancia un appello generale a chi soffre di ansia: “Se sono riuscito io a parlare di ansia sociale, devono farlo tutti e non incorrere nell’errore di fare stupidaggini“, è il monito di LDA.

LDA vince anche la seconda sfida ad Amici 20

La seconda sfida per LDA è esterna e lo vede contrapporsi allo sfidante scelto da Anna Pettinelli, Niccolò. I coetanei 18enni si sfidano in due prove ciascuno, sulle note di un inedito e la cover di Pastello bianco de I pinguini tattici nucleari. Per la prima prova LDA schiera il suo inedito Sai e lo sfidante Canzone da schiappa.

Al termine della seconda prova, quella della cover, il giudice Klaus Bonoldi fa gli elogi a LDA, facendolo così vincere la seconda sfida di fila. Nella sua sentenza, risponde anche alle recenti critiche di Anna Pettinelli e Loredana Berté, secondo cui le canzoni di LDA siano banali dal punto di vista della scrittura: "Ho sentito che ti criticano per i testi, è tutto soggettivo. Però ti volevo dire che al netto di questo hai un senso melodico molto vincente".

Avanza il successo di LDA, anche fuori da Amici 21

Oltre a stregare i giudici, con le due ultime sfide, LDA riesce a registrare in più occasioni la standing-ovation per lui da parte dei presenti in studio e non solo. Anche il pubblico a casa, nel web, lo sostiene durante la trasmissione, scrivendo per lui messaggi di complimenti.

Ma non è tutto.

Perché dopo essere debuttato nella TOP 50 su Spotify Italia come più alta entrata di Amici 21 con Quello che fa male, ora LDA registra un nuovo importante traguardo. Entra a far parte anche della Viral 50 su Spotify Italia, dove staziona alla #6 con Quello che fa male. La prima classifica accoglie le canzoni con più riproduzioni, mentre la seconda le canzoni più virali, che registrano più interazioni, nel web.