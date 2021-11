Continuano le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai 3 Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 29 novembre al 3 dicembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno.

Roberto e Lara verranno seguiti da un uomo misterioso legato al passato della donna. Silvia soffrirà parecchio a causa del comportamento di Rossella nei suoi confronti dopo la rottura con Michele. Vittorio deciderà di concedersi una possibilità con Speranza, mentre Nunzio farà di tutto pur di restare accanto a Chiara. Infine Marina dovrà invece fronteggiare ancora una volta il difficile carattere di suo marito.

La rabbia di Renato

Guido deciderà di farsi da parte e di lasciare liberi Vittorio e Speranza di vivere liberamente i loro sentimenti, ma dopo una rivelazione fatta da suo figlio, tirarsi indietro non sarà semplice come immaginava. Per Renato risulterà estremamente difficile rimanere calmo e tranquillo di fronte al crescente rapporto lavorativo tra suo figlio e Palladini.

La fine del matrimonio tra Silvia e Michele finirà per avere forti ripercussioni sulla loro figlia: Rossella infatti, pur riuscendo a restare lucida in corsia, non riuscirà a gestire in maniera razionale la situazione in casa.

Vittorio deciso a lasciarsi andare

Nonostante le raccomandazioni di suo padre e del suo migliore amico, Vittorio deciderà di superare ogni remora nei confronti di Speranza e di lasciarsi andare.

Renato continuerà a mostrare la sua totale diffidenza nei confronti di Alberto nonostante Niko cominci a trovarsi davvero molto bene con lui.

Per Marina Giordano arriverà una nuova e difficile prova da superare, la donna infatti dovrà gestire la rabbia di Fabrizio legata ad un nuovo problema derivante dalla gestione del pastificio.

Lara e Roberto intanto sembreranno essere minacciati da una misteriosa presenza.

Rossella, a causa di una inaspettata emergenza in ospedale, avrà l'occasione di riflettere sul proprio futuro professionale. Vittorio si mostrerà molto combattuto sul da farsi con Speranza.

Nunzio vuole restare accanto a Chiara

Mentre Marina cercherà di placare la rabbia di suo marito, Roberto scoprirà che l'uomo che ha seguito lui e Lara, ha un trascorso con la donna.

Lei quindi ricomincerà a pensare alla sua vecchia vita.

Nunzio sarà deciso a stare accanto a Chiara e le farà una proposta davvero inaspettata: deciderà di restarle accanto nonostante la ragazza invece sembri nascondere qualcosa di inquietante.

Rossella prenderà finalmente una decisione in merito alla sua carriera e la comunicherà a Michele, mentre Silvia Graziani comincerà a soffrire parecchio a causa della distanza emotiva impostale da sua figlia.