Questo giovedì 2 dicembre è stata registrata la dodicesima puntata di Amici di Maria De Filippi, la quale andrà in onda su Canale 5 questa domenica 5 dicembre, a partire dalle ore 14.

Anche questa settimana ci sono state diverse sfide, compiti e gare che hanno messo a dura prova gli allievi della scuola più seguita d'Italia. Da segnalare sono gli ingressi nella scuola di Cosmary, Cristiano e Kritical.

Anticipazioni di Amici 21 del 5 dicembre

Guido, Virginia e Carola si sono classificati agli ultimi posti nella gara di improvvisazione giudicata da tutti i professionisti della scuola di Amici.

Durante la gara, ognuno di loro si è esibito con un elemento: Guido e Carola hanno scelto l'acqua, mentre Virginia l'aria. Al primo posto si è classificato Christian con la bolla, seguito da Dario con l'aria.

Durante la puntata, Virginia ha sostenuto la sua sfida contro Cosmary, giudicata da Garrison Rochelle, ma non è riuscita a superarla ed è stata eliminata dalla scuola di Amici dopo solo una settimana dal suo ingresso. Il giudice ha deciso di regalare la vittoria alla sfidante, poiché ne è rimasto molto colpito, ottenendo però il gran dissenso da parte della maestra Celentano e di Peparini.

Anche Carola ha affrontato la sua sfida, contro una ballerina di modern, Marianna, eseguendo la variazione Medora.

Anche questa volta la giovane allieva sarda è riuscita a superare brillantemente la sua prova.

Guido, invece, non ha affrontato la sfida, poiché la maestra Celentano non si è ritenuta per niente soddisfatta del suo percorso all'interno della scuola. Già dalla scorsa puntata aveva pensato di sostituirlo con Virginia, ma aveva deciso di lasciargli altro tempo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Purtroppo, quel tempo è scaduto e, durante la registrazione della dodicesima puntata di Amici, lo ha sostituito con un ballerino di nome Cristiano.

Sfida e gara cantanti di Amici 21

Le sfide non sono terminate, infatti Alex e Tommaso - per essersi classificati all'ultimo posto nella scorsa puntata - hanno affrontato le loro. Questa volta, però, Tommaso non è riuscito a superare la sua sfida e ha perso contro un giovane cantante di Pescara, un rapper di nome Kritical, scelto dalla maestra Anna Pettinelli.

Alex, invece, è riuscito a superare la sua sfida brillantemente e potrà continuare il suo percorso all'interno della scuola di Amici.

In questa puntata, inoltre, i cantanti si sono cimentati in una gara a tema "una canzone per te", giudicata da Cristian De Sica. Ognuno di loro ha scelto un brano da dedicare ad una persona particolare. Ad eccezione di Aisha, la quale ha avuto un compito ancora più speciale: dedicare la canzone a se stessa. Inoltre, ha eseguito il brano esibendosi con Elena D'Amario, Giulia Pauselli e Francesca Tocca. Al primo posto si è classificata Sissi ottenendo un bel 9, seguita a pari merito da Lda e dal nuovo cantante Kritical. Al quarto posto si è classificata Aisha con 8, a pari merito con Elena.

Al quinto posto Albe con 7+ e al sesto posto Luigi con 7. Agli ultimi posti, invece, Nicol e Rea con 6,5. Entrambe, quindi, dovranno affrontare una sfida nella prossima puntata.

Lda, oltre ad aver ottenuto dei risultati ottimi durante le gare, è stato il primo a ricevere il disco d'oro nella scuola di Amici, consegnatogli nel corso della dodicesima puntata.

Mattia e la maglia sospesa ad Amici

Raimondo Todaro aveva deciso di sospendere la maglia al suo allievo, Mattia. Solo quando sarebbe riuscito ad eseguire correttamente tre giri a sinistra, avrebbe preso in considerazione l'idea di riconfermargli la felpa.

Nonostante Mattia non sia riuscito ancora ad eseguirli per bene, Todaro ha deciso comunque di restituirgliela, permettendogli di riprendere a seguire le lezioni regolarmente e di esibirsi nella prossima puntata.

Momenti divertenti ad Amici

Maria De Filippi ha lanciato una sfida alle due insegnanti, Cuccarini e Celentano, le quali si sono esibite in un "cha cha cha" con Raimondo Todaro. Questa volta, non è stata Francesca Tocca a giudicare la gara, ma la conduttrice stessa, la quale ha preferito la maestra Celentano.

Anche in questa puntata, non è mancato il classico appuntamento con il gioco "dimmi la verità". I palloncini sono stati scoppiati da Giulia Stabile. Uno era indirizzato a Sissi, con su scritto "Sei innamorata?". L'allieva non ha voluto rispondere. Mentre l'altro palloncino era per Alex: "Cosa non sopporti di Serena?" e il cantante ha risposto che è troppo testarda.

Serena e Christian si esibiscono

Christian si esibisce eseguendo un pezzo modern di Elena D'Amario, indossando una maglietta da calcio con il numero 10. Dopo aver ballato, la maestra Celentano lo ha criticato dicendogli che probabilmente avrebbe dovuto fare il calciatore, anziché il ballerino.

Ovviamente non sono mancati i commenti anche all'esibizione di Serena. La ballerina ha eseguito un pezzo di hip hop dimostrato da Giulia Stabile e coreografato da Andreas Muller. La maestra Celentano ha apprezzato Serena, poiché ritiene che quello è l'unico stile adatto a lei.