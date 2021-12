Elena Morali è una showgirl italiana nata a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. Muove i primi passi nel mondo della moda partecipando a Miss Padania e Miss Universo. Nel 2010 partecipa al programma di Italia 1, La Pupa e il Secchione. Nella sua carriera all'interno del mondo dello spettacolo l'influencer ha partecipato al Reality Show L'Isola dei Famosi ed al programma comico Colorado. Elena ha una relazione sentimentale con l'ex gieffino Luigi Maria Favoloso. Blasting News ha contattato la ragazza lombarda per un'intervista.

Elena Morali: 'Luigi sa tutto di me ed io tutto di lui'

Elena, grazie per questa intervista. Che donna è Elena Morali? Quali sono i suoi pregi e quelli che considera i suoi difetti?

"Elena Morali è una donna come tante, sicuramente una donna piena di grinta. Uno dei miei difetti è la noia, mi annoio facilmente e spesso, quindi cerco di rimanere sempre attiva e provare a far di tutto. Credo sia anche un mio pregio. Mi adatto alle situazioni, ai posti, ai viaggi, ai caratteri, un po’ a tutto insomma".

Sentimentalmente stai vivendo una bellissima storia con Luigi Maria Favoloso. Come ti fa sentire questa relazione d'amore?

"Benissimo; come mai prima d’ora; in modo diverso ovviamente dalla mie precedenti relazioni.

Luigi sa tutto di me ed io tutto di lui. Lavoriamo insieme, viaggiamo insieme, siamo complici proprio in tutto e per tutto".

Elena e i reality show

A livello professionale hai partecipato ad alcuni reality come 'La Pupa e il Secchione' e 'L'Isola dei Famosi'. Cosa ti resta di quelle esperienze?

"Tanti bei ricordi ed inoltre ora so anche pescare.

Sono esperienza di vita uniche e secondo me vanno provate".

Parteciperesti al Grande Fratello Vip e cosa pensi che tirerebbe fuori da te questo tipo di avventura?

"Non saprei proprio, dovrei valutare molto bene poiché non riesco a stare ferma chiusa in una casa, però sicuramente è un percorso interessante è diverso da tutto il resto.

Purtroppo, però, non sopporto le persone false e quelle che recitano, quindi andrei sicuramente a scontrarmi con qualcuno".

Che idea ti sei fatta di questa edizione del GF Vip?

"Questa edizione è un po’ strana, diversa dalle altre. Non capisco perché dare tanta importanza ad una che sa solo rispondere male e far la maleducata, o ad un falso fedigrafo. Il resto dei partecipanti sono abbastanza noiosi tranne Aldo e Katia".

Elena Morali e la vita da influencer: 'Possibilità di visitare posti stupendi'

Elena, sei molto popolare sui social. Su Instagram hai circa 1,2 milioni di followers. Ti chiedo, da influencer, quali sono i lati positivi e quali i rischi di queste realtà virtuali che sono in continua espansione?

"I lati positivi sono sicuramente le possibilità di visitare posti stupendi e non spendere, dall’altro lato invece c’è il continuo dovete di rimanere online, pubblicare, avere la propria vita sotto giudizio, dover leggere certe volte commenti davvero volgari senza che le persone ti conoscano davvero, insomma è l'altro lato della medaglia".

Cosa consigli a chi sogna di entrare nel mondo dello spettacolo?

"Di trovare un lavoro stabile che è molto meglio".

Si sente parlare spesso di body shaming. Che pensiero hai riguardo a questo fenomeno?

"Riguardo a tutto ciò vorrei porre una domanda: perché al giorno d’oggi non si può più scherzare sui chilogrammi di troppo, ma tutti si sentono invece in diritto di poter schernire le ragazze magre?

Sai quante volte in passato mi hanno dato dell’anoressica semplicemente perché ho un buon metabolismo e mi alleno? Anzi secondo me essere magri fa bene al fisico, essere grassi no. Parlo a livello proprio di salute".