L'appuntamento con Amici 21 riprenderà da gennaio 2022 su Canale 5. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà in onda come di consueto in daytime, con la striscia quotidiana ma anche con gli appuntamenti speciali che andranno in onda sempre di domenica pomeriggio. Un ritorno molto atteso dal pubblico Mediaset, dato che la trasmissione si avvia verso le fase più importante di questa stagione: quella del serale che, come di consueto, andrà in onda in prime time sulla rete ammiraglia del Biscione.

A gennaio 2022, il ritorno di Amici 21 su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Amici 21 rivelano che dopo la sosta natalizia, il talent show di Maria De Filippi sarà di nuovo in onda a partire da gennaio 2022.

La prima puntata di questo nuovo ciclo di appuntamenti in daytime è prevista domenica 9 gennaio, come sempre alle ore 14:00 in punto sulla rete ammiraglia del Biscione.

A partire dal 10 gennaio, invece, riprenderà anche la consueta programmazione della striscia quotidiana nel daytime di Canale 5. L'appuntamento, infatti, è confermato dalle 16:10 alle 16:40 circa, subito dopo la messa in onda di Uomini e donne.

Ma cosa succederà in queste nuove puntate di Amici 21 in programma per il mese di gennaio 2022?

Rea e Nicol a rischio eliminazione: anticipazioni Amici 21 gennaio

Le anticipazioni rivelano che, i riflettori, saranno puntati in primis su due cantanti di questa edizione che stanno portando avanti il loro percorso tra numerosi "alti e bassi".

Trattasi di Rea e Nicol, che sono state duramente bacchettate da Rudy Zerbi, il quale non ha per niente gradito lo scarso impegno delle due cantanti che non starebbero dando il meglio di loro stesse all'interno della scuola.

Proprio per questo motivo, la reazione di Zerbi è stata molto dura e non si è fatto problemi nel dire che la loro permanenza all'interno della scuola di Maria De Filippi è a rischio.

Sia Rea che Nicol, quindi, potrebbero rischiare di essere eliminate definitivamente dal cast di Amici 21 e, in questo modo, potrebbero non accedere alla fase serale del talent show di Canale 5.

Nuove sfide in arrivo per gli allievi di Amici 21 prima del serale

Quale sarà a questo punto il verdetto finale per le due cantanti? Riusciranno a salvarsi e a proseguire il loro percorso nella scuola di Amici oppure dovranno dire addio per sempre alla possibilità di accedere alla fase serale dello show?

E poi ancora, al centro dell'attenzione, ci saranno anche le nuove sfide che vedranno coinvolti cantanti e ballerini di questa ventunesima edizione, i quali dovranno giocarsi il "tutto per tutto", per poter conquistare il proprio "posto al sole" al serale di Amici 21, in onda in primavera.